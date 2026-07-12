/कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मेघवाल बोले- राम अस्तित्व नहीं माना, अब सवाल उठा रहे हैं

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Rajasthan BJP: राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में लगातार सियासत जारी है. कांग्रेस के बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है. शनिवार को जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए. कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि जिस पार्टी ने कभी राम का अस्तित्व कभी स्वीकार नहीं किया वह आज राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जनता कांग्रेस के चरित्र को पहचानती है.
कांग्रेस के एआईसीसी प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने बीजेपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर कई सवाल उठाए. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में जवाब देने की मांग की. इसके बाद बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया.
बीजेपी प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस पार्टी ने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, वही आज राजनीतिक लाभ के लिए राम का नाम ले रही है. जनता कांग्रेस की मंशा को अच्छी तरह समझती है और अब वह इस तरह की राजनीति से भ्रमित होने वाली नहीं है.मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर जगह राम का विरोध किया.
राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया और न्यायालय में भी ऐसे पक्षों का समर्थन किया, जिनमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए. कांग्रेस का राम के नाम पर राजनीति करना जनता को स्वीकार नहीं है. राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित मामले पर मेघवाल ने कहा कि संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके है. कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रही है. लेकिन जनता तथ्यों को समझती है. जनता अब कांग्रेस के भ्रम में आने वाली नहीं है.
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