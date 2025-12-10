Zee Rajasthan
'प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025' में परफॉर्म करेंगी कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा, कहानी आंखों में ला देगी आंसू!

Gulabo Sapera News: आज ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ में कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा राजस्थान का सांस्कृतिक डांस परफॉर्म कर रही हैं. इसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे.
 

Gulabo Sapera News: गुलाबो सपेरा न केवल राजस्थान की शान हैं बल्कि यहां की धरती से जन्मी और कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली गुलाबो सपेरा आज भारतीय लोककला की जीती-जागती मिसाल मानी जाती हैं. उनका सफर सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, जिजीविषा और सामाजिक बंधनों को चुनौती देने की प्रेरणादायक दास्तां है. कभी मौत के मुहाने तक पहुंच चुकी यह बालिका आज अपने समाज की अस्मिता, सम्मान और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रतीक बन चुकी है.

परिवार ने उनका नाम ‘धनवंतरी’ रखा था
गुलाबो का जन्म 9 नवंबर 1970 को अजमेर जिले के कोटड़ा ढाणी की कालबेलिया बस्ती में हुआ. दिवाली और धनतेरस के पावन अवसर पर जन्म लेने के चलते परिवार ने उनका नाम ‘धनवंतरी’ रखा था लेकिन समाज में प्रचलित कुप्रथाओं और अंधविश्वासों ने उनके जीवन के शुरुआती पल ही संकट से भर दिए. जन्म के तुरंत बाद कुछ महिलाओं ने उन्हें ‘अशुभ’ मानते हुए ज़मीन में जिंदा दफना दिया. करीब पांच घंटे बाद जब उनकी मां को इस भयावह घटना का पता चला, तो वह अपनी बहन के साथ दौड़ीं और मिट्टी हटाकर अपनी नवजात बेटी को बाहर निकाला. मानो किस्मत ने स्वयं गुलाबो को दूसरी जिंदगी दी हो.

सांपों के साथ कर चुकी डांस
गुलाबो का पूरा बचपन आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों में गुज़रा. उनका परिवार सांप पकड़कर, दिखाकर और नचा कर गुजर-बसर करता था. छोटी सी उम्र से ही गुलाबो सांपों के साथ नृत्य करने लगीं और बीन की धुन पर थिरकते हुए लोगों से मिलने वाले पैसों से परिवार का खर्च चलता था. इन्हीं विपरीत परिस्थितियों के बीच 1981 का पुष्कर मेला उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ. यहीं उनकी प्रतिभा पर नज़र पड़ी सरकारी अधिकारी तृप्ति पांडे की, जिन्होंने गुलाबो को मंच और मार्ग दोनों प्रदान किए.

गुलाबो ने हिम्मत नहीं हारी
साल 1985 गुलाबो के जीवन में ऐतिहासिक रहा. तृप्ति पांडे के प्रयासों से उन्हें पहली बार विदेश यात्रा का अवसर मिला और वे राजस्थान प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका गईं. उस समय पासपोर्ट, घुंघरू और उम्र से संबंधित औपचारिकताएँ बड़ी बाधा थीं, लेकिन सभी चुनौतियों को पार कर दस्तावेज तैयार किए गए. यात्रा से ठीक एक दिन पूर्व पिता के निधन ने उन्हें तोड़कर रख दिया, परंतु मां के प्रोत्साहन से गुलाबो ने हिम्मत नहीं हारी और विदेश जाकर भारत की लोककला की पहली झलक पूरी दुनिया को दिखाई.

अमेरिका में उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहां उन्हें नृत्य सिखाने के अवसर और नागरिकता तक की पेशकश की गई, लेकिन गुलाबो ने सब ठुकराकर अपने देश और अपनी मिट्टी को चुना. उनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनके हाथ में राखी बांधी और उन्हें अपनी मुंहबोली बहन का सम्मान दिया.

इसके बाद गुलाबो सपेरा का नाम विश्वभर में गूंजने लगा. उन्होंने न सिर्फ कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई, बल्कि लोककला को आधुनिक मंचों के अनुरूप नया आयाम भी दिया. उन्होंने कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, मंचीय प्रस्तुतियों और रियलिटी शोज. यहां तक कि बिग बॉस में भी हिस्सा लिया और हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई.

गुलाबो सपेरा आज कला के जगत में नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा हैं, जिसने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों का पीछा किया.

