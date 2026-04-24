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जयपुर में मनचलों की अक्ल ठिकाने लगा रही कालिका पेट्रोलिंग और निर्भया स्क्वाड,148 को सीधा भेज दिया जेल

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में इन दिनों मनचलों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. शहर के अलग-अलग इलाकों से छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है.

Edited byAnsh RajUpdated byPragati Pant
Published: Apr 24, 2026, 10:22 AM|Updated: Apr 24, 2026, 01:59 PM
जयपुर में मनचलों की अक्ल ठिकाने लगा रही कालिका पेट्रोलिंग और निर्भया स्क्वाड,148 को सीधा भेज दिया जेल
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Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर में इन दिनों मनचलों का आतंक बढ़ता जा रहा है. पिछले दिनों में जयपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद कालिका पेट्रोलिंग और निर्भया स्क्वाड ने ताबड़तोड़ मनचलों का ईलाज किया है. मार्च के महीने में कालिका और निर्भया टीम ने क़रीब 148 मनचलों को गिरफ़्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है .वहीं क़रीब 435 मनचलों को समझाइश करके उन्हें सबक सिखाकर एक मौका दिया है.


गुलाबी नगरी जयपुर में इन दिनों मनचलों का ख़ौफ़ है .युवतियों से छेड़-छाड़ के वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं,, आलम ये है कि स्कूल, कॉलेज जाने वाली छात्राओं का साइको मनचले लगातार साये की तरह पीछा कर रहे हैं .वहीं इन मनचलों को रोकना और इन पर कार्रवाई करना जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

कालिका और निर्भया टीम लगातार मनचलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में जुटी हुई है बीते 1 महीने मार्च की अगर बात करें तो क़रीब 148 मनचलों को गिरफ़्तार किया गया है , वही क़रीब 93 इस्तगासा से पुलिस को शिकायत मिली है तो वहीं 435 मनचलों को समझाइश कर कार्रवाई की गई है.

जयपुर के भीड़-भाड़ इलाकों में कालिका टीम की गश्ती बढ़ायी गई है .गौरव टावर और अन्य बाज़ार को सेंसेटिव मानते हुए साधा वस्त्रो में निर्भया टीम को भी तैनात किया गया है,, पुलिस जाँच में सामने आया स्कूल की एक छात्रा से दादी का फाटक में छेड़-छाड़ हुई है , मनचला सुबह से शाम तक साये की तरह पीछा करता था.

इसी से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया .कालिका टीम को जैसी शिकायत मिली उसके बाद आरोपी को गिरफ़्तार किया तो वहीं 1 मामला ऐसा भी सामने आया जहाँ पर 1 युवती ऑफ़िस से जाती थी और रास्ते में रोज़ाना उसको 1 मनचला छेड़ता था, इस तरह ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर छात्राओं क़ो स्कूल जाने के रास्ते में भी परेशान किया गया.


जयपुर पुलिस भी अब आम जन से अपील कर रही है कि कोई भी मनचला परेशान करे तो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करें, कालिका हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाए .कालिका टीम आपकी दोस्त बनकर मनचले को सबक़ सिखाएगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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