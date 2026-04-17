Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /'देवी नाराज है…' कहकर बंद करवाते हैं आखें, फिर 10 मिनट में खाली कर देते जेब! पढ़ें जयपुर के ठगों की शातिर चाल

'देवी नाराज है…' कहकर बंद करवाते हैं आखें, फिर 10 मिनट में खाली कर देते जेब! पढ़ें जयपुर के ठगों की शातिर चाल

Jaipur News: जयपुर में 'देवी का प्रकोप' और जादू-टोना का डर दिखाकर लूट करने वाले ‘कामटी गैंग’ का खुलासा हुआ. आरोपी 10 मिनट में पीड़ितों से नकदी और जेवर ठग लेते हैं. गैंग कई राज्यों में सक्रिय है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 17, 2026, 02:11 PM|Updated: Apr 17, 2026, 02:11 PM
'देवी नाराज है…' कहकर बंद करवाते हैं आखें, फिर 10 मिनट में खाली कर देते जेब! पढ़ें जयपुर के ठगों की शातिर चाल
Image Credit:

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में सामने आई लूट की वारदातों ने एक खतरनाक और सुनियोजित ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह 'देवी का प्रकोप' और 'जादू-टोना' का डर दिखाकर लोगों को निशाना बनाता है. यह गैंग महाराष्ट्र के नागपुर के पास स्थित कामटी इलाके से संचालित होता है, इसलिए इसे ‘कामटी गैंग’ कहा जा रहा है.

ताजा मामला जयपुर के माणक चौक इलाके का है, जहां इस गैंग ने महज 10 मिनट के भीतर दो लोगों को झांसे में लेकर उनसे नकदी और जेवरात ठग लिए. इस गैंग की खास बात यह है कि इसके सदस्य भीड़भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक स्थानों के आसपास घूमते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो किसी परेशानी में दिखते हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं.

डर और आस्था के माहौल में व्यक्ति को पूजा कराने के लिए तैयार किया जाता

गैंग के सदस्य खुद को 'सिद्ध पुजारी' या 'मौलाना' बताकर बातचीत शुरू करते हैं. वे पीड़ित को यह विश्वास दिलाते हैं कि उस पर 'जादू-टोना' हुआ है या 'देवी नाराज' हैं. डर और आस्था के माहौल में व्यक्ति को पूजा कराने के लिए तैयार किया जाता है. इसके बाद पीड़ित से कहा जाता है कि वह अपने कीमती सामान और नकदी को एक बैग में रख दे, ताकि पूजा के जरिए समस्या दूर की जा सके.

इसके बाद असली खेल शुरू होता है. पीड़ित को आंखें बंद करके कुछ कदम चलने को कहा जाता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, आरोपी बैग लेकर मौके से फरार हो जाते हैं. पूरी वारदात इतनी तेजी से होती है कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिलता.

क्या कहना है माणक चौक थानाधिकारी का

माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के अनुसार, यह गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता है. आरोपी अपनी कार में फुल पेट्रोल भरकर निकलते हैं और वारदात स्थल से 10-15 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर देते हैं. इसके बाद वे पैदल या लोकल साधनों से मौके तक पहुंचते हैं, जिससे उनकी पहचान न हो सके.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कामटी क्षेत्र में इस तरह की ठगी के लिए युवाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है. गैंग में हर सदस्य की अलग भूमिका होती है- कोई रैकी करता है, कोई टारगेट से बातचीत करता है और कोई सामान लेकर फरार होता है. रैकी करने वालों को कम हिस्सा मिलता है, जबकि वारदात को अंजाम देने वालों को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है.

यह गैंग सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में सक्रिय है. हर वारदात का तरीका लगभग एक जैसा होता है, जिससे पुलिस को इनके नेटवर्क को समझने में मदद मिल रही है.

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अंजान व्यक्ति के झांसे में न आएं और अपने कीमती सामान या नकदी किसी को न सौंपें, चाहे वह खुद को कितना भी धार्मिक या सिद्ध व्यक्ति बताए. यह गैंग लोगों की आस्था और विश्वास को हथियार बनाकर ठगी करता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:48 घंटे बाद कैसे बदलने जा रहा है इन लोगों का भाग्य! जयपुर के पंडित जी से जानिए किसे सबसे ज्यादा फायदाछत पर खेलते समय करंट की चपेट में आया 8 साल का मासूम, तड़प-तड़पकर गई जानभरतपुर में नकली ‘दिल्ली पुलिस’ का खौफनाक खेल! उठाकर ले जाते थे, फिर मांगते लाखों, ऐसे हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

Photo: राजस्थान का वो ऐसा महल जो शाम ढलते ही बन जाता है परी लोक! दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
rajasthan crime

About the Author

Sandhya Yadav

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में सिलेबस पर संग्राम! किताबों पर रोक से छिड़ी कांग्रेस vs BJP की जंग

राजस्थान में सिलेबस पर संग्राम! किताबों पर रोक से छिड़ी कांग्रेस vs BJP की जंग

jaipur news
2

हाली अमावस्या पर तबाही! जैसलमेर में आग से 6.5 लाख कैश और 15-20 तोला सोना हुआ खाक

jaisalmer news
3

कांग्रेस का बड़ा डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! टेक्नोलॉजी से BJP को टक्कर देने की तैयारी तेज

Rajasthan Politics News
4

राजस्थान में सिलेबस पर सियासत तेज, जूली बोले- मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए

Rajasthan Education Controversy
5

राजस्थान में PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश, जानें सरकार की नई योजना

PNG Connection in Rajasthan