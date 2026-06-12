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राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़, कमजोर संरचनाएं और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 12, 2026, 07:51 AM|Updated: Jun 12, 2026, 07:51 AM
राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी
Image Credit: Rajasthan Mausam:

Rajasthan Mausam: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 12 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले तीन घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. विभाग के अनुसार कई जिलों में मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

इन जिलों में ज्यादा खतरा

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ऑरेंज अलर्ट करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के लिए जारी किया गया है. इसके अलावा बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज वर्षा हो सकती है.

40-50 किमी/घंटा तक चल सकती हैं हवाएं

IMD के मुताबिक बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही मेघगर्जन और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. ऐसे मौसम में दृश्यता कम होने और यातायात प्रभावित होने की संभावना रहती है.

कमजोर संरचनाओं को खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कमजोर ढांचे, पुरानी इमारतें, टीन शेड और अस्थायी निर्माण तेज हवाओं से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. पेड़ उखड़ने या शाखाएं टूटने की आशंका भी जताई गई है. बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने तथा खेतों में खड़ी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है.

लोगों के लिए सलाह

IMD ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. बिजली चमकने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने और खुले में रखी वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवाओं से सामान उड़ सकता है.

महत्वपूर्ण चेतावनी
यह चेतावनी जारी होने के समय से अगले 3 घंटों तक प्रभावी मानी जा रही है. IMD स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार नई अपडेट जारी करेगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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