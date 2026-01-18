करौली में VB-GRAM अधिनियम 2025 पर BJP का बड़ा दावा, 125 दिन रोजगार से खत्म होगा भ्रष्टाचार

BJP Press Conference in Karauli: करौली के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-GRAM) को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' बताया गया. संभाग प्रभारी मोतीलाल मीणा ने इस नए कानून की बारीकियों को साझा करते हुए इसे ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया.

भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार

मोतीलाल मीणा ने कहा कि 2006 से चली आ रही पुरानी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) में समय के साथ कई खामियां आ गई थीं. फर्जी जॉब कार्ड, अधूरे कार्य और बिचौलियों के हस्तक्षेप के कारण सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन धरातल पर ठोस विकास नहीं दिखा. VB-GRAM अधिनियम के तहत अब प्रति ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है. योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, कार्यों की जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और सीधा डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया गया है. इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है. अब कार्यों को केवल गड्ढे खोदने तक सीमित न रखकर जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन जैसी स्थायी श्रेणियों में बांटा गया है.

कांग्रेस पर सियासी हमला

प्रेस वार्ता के दौरान मीणा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष हर सकारात्मक सुधार का विरोध करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान योजनाओं में भारी लूट मची थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "भगवान राम के नाम पर कांग्रेस को पेट में दर्द होता है", इसलिए वे 'विकसित भारत' के विजन से घबराए हुए हैं.

स्थानीय राजनीति और विरोधाभास

संभाग प्रभारी ने पूर्व मंत्री रमेश मीणा का नाम लेते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने परियोजनाओं के फीते काटे, लेकिन अब 'गांव बचाओ-पहाड़ बचाओ' जैसे अभियानों के जरिए जनता में भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार का ध्येय केवल उद्घाटन करना नहीं, बल्कि अंतिम छोर तक परिणाम पहुँचाना है.

इस अवसर पर करौली विधायक दर्शन सिंह, करौली-धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदूदेवी जाटव, शहर मंडल अध्यक्ष आशुतोष तिवाड़ी और जिला संयोजक महेंद्र मीणा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

