राजस्थान में करवा चौथ की धूम, सुहागिनों को इतने बजे तक सहनी होगी भूख, जानें चंद्रोदय का टाइम

Chandrodaya Time in Rajasthan: पूरे राजस्थान में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व उल्लास और पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जाएगा. बाजारों में 2 दिन पहले से ही जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. महिलाएं सज-धजकर पूजा की तैयारी में जुटी हैं. पारंपरिक परिधान, मेंहदी, श्रृंगार और पूजा-सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ है. हर कोई इस सुहाग पर्व को खास बनाने में लगा है.

राजस्थान में चांद के उदय का दर्शन

इस बार करवा चौथ का व्रत सिद्धि योग, उच्च के चंद्रमा और कृतिका नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जा रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह संयोजन बेहद शुभ माना जाता है और इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है. वहीं, राजस्थान में चंद्रोदय दर्शन रात 8:31 बजे होंगे, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगी.



कब मनाया जाता है करवा चौथ

करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं. दिनभर भूखी-प्यासी रहकर वे शाम को पूजा करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



भगवान गणेश की विशेष पूजा का भी विधान

पूजन विधि में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की आराधना की जाती है. शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भी अपने पति भगवान शिव के दीर्घ जीवन के लिए इसी व्रत का पालन किया था. इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा का भी विधान है. मान्यता है कि गणेश जी उपवास रखने वाली स्त्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. कई महिलाएं इस अवसर पर व्रत का उद्यापन भी करती हैं, जो जीवन में समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है.



महिलाओं में खास उत्साह

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है. पारंपरिक गीतों की गूंज, करवा चौथ कथा का पाठ और आंगन में सजी थालियां इस त्योहार को और भी खास बना रही हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-