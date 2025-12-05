इंद्रेश-शिप्रा के विवाह में पहुंचे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास, जयपुर एयरपोर्ट पर दिया बड़ा बयान

Indresh Upadhyay Wedding: जयपुर आज आध्यात्मिकता और भक्ति की अनोखी छटा से सराबोर है. वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए देश की प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और साहित्यिक हस्तियां जयपुर पहुंच रही हैं. इसी क्रम में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रख्यात कवि व विचारक डॉ. कुमार विश्वास भी शुक्रवार को जयपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

जयपुर पहुंचते ही आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वीरों की भूमि जयपुर में अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है. बहुत प्रसन्नता है कि यह विवाह पूर्ण वैदिक परंपरा से हो रहा है. समाज के लोग और संतजन मिलकर इंद्रेश कुमार को आशीर्वाद देंगे. उन्होंने बताया कि वे अपने भ्राताश्री, युग-कवि कुमार विश्वास के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित होने और आशीर्वाद देने जा रहे हैं.

इस दौरान आचार्य शास्त्री ने गीता पाठ को लेकर भी अपना संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि भारत में जहां-जहां बुलाया जाएगा, हम वहां गीता पाठ करेंगे. हम देशद्रोही नहीं हैं, हम सनातन के उपासक हैं. यह बयान उनके हाल के उन आलोचनाओं के संदर्भ में था, जिनमें विपक्ष द्वारा उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी.

राजनीतिक आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शास्त्री ने स्पष्ट कहा कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हमारी दृष्टि समग्र है. चुनाव के दौरान बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर दिए गए बयानों की चर्चा पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि वे लोग वहीं जाकर बोलेंगे, वहां की बात वहीं बताएंगे, न्यूज़ आप तक पहुंच जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बयानों पर वे टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि यह विषय राजनेताओं का है, और धार्मिक गुरु होने के नाते उनका कार्य केवल रामायण, गीता और धर्म की चर्चा करना है.

कवि कुमार विश्वास ने भी एयरपोर्ट पर संत शास्त्री के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहकर कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की. उनके आने से विवाह समारोह का सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व और भी बढ़ गया है.

उधर, जयपुर के ताज आमेर होटल में इंद्रेश उपाध्याय की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. वैदिक मंत्रोच्चार, संतों का आगमन और भक्ति की सुगंध ने इस विवाह को एक महोत्सव का रूप दे दिया है. आज शाम जयमाला और आशीर्वाद समारोह आयोजित होना है, जिसमें देशभर से आए संत, साधु, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व शामिल होंगे.

