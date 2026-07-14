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राजस्थान के लोक संगीत की एक आवाज हुई खामोश! के.सी. मालू का 80 वर्ष की उम्र में निधन

Jaipur News: राजस्थानी लोक संगीत को नई पहचान दिलाने वाले वीणा कैसेट्स और वीणा म्यूजिक के संस्थापक के.सी. मालू का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने हजारों लोकगीतों के संरक्षण, लोक कलाकारों को मंच देने और राजस्थानी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 11:19 AM|Updated: Jul 14, 2026, 11:19 AM
राजस्थान के लोक संगीत की एक आवाज हुई खामोश! के.सी. मालू का 80 वर्ष की उम्र में निधन
Image Credit: वीणा कैसेट्स और वीणा म्यूजिक के संस्थापक दिवंगत के.सी. मालूSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

KC Malu Death News: राजस्थान के लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत की बात जब भी होगी, केशरी चंद मालू, जिन्हें लोग के.सी. मालू के नाम से जानते हैं, का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा. उन्होंने केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में ही नहीं, बल्कि राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति के संरक्षण में अपना पूरा जीवन समर्पित किया. उनके प्रयासों ने लोकगीतों को सीमित दायरे से निकालकर घर-घर तक पहुंचाया और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सोमवार देर रात दिल्ली में हृदय गति रुकने से 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. उनके निधन से उद्योग जगत के साथ-साथ लोक संगीत, कला और संस्कृति से जुड़े लोगों में शोक की लहर है.

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सुजानगढ़ से शुरू हुआ प्रेरणादायक सफर
केशरी चंद मालू का जन्म वर्ष 1946 में चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. किया. इसके अलावा साहित्य रत्न और जैन सिद्धांत रत्न जैसी उपाधियां भी प्राप्त कीं. शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने व्यवसाय के साथ-साथ लोक संस्कृति के संरक्षण को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया.

उनका संस्कृति के प्रति समर्पण अंतिम समय तक बना रहा. निधन से महज चार दिन पहले, 10 जुलाई को उन्होंने "चाल साथ बागां में चालां" नाम से नया राजस्थानी एल्बम रिलीज किया, जो अब उनका अंतिम संगीत उपहार माना जा रहा है.

वीणा कैसेट्स ने बदली राजस्थानी संगीत की तस्वीर
कैसेट युग की शुरुआत के दौरान के.सी. मालू ने वीणा कैसेट्स की स्थापना की. बाद में यह वीणा म्यूजिक के रूप में विकसित हुआ और राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख मंच बन गया. उन्होंने ऐसे हजारों लोकगीत रिकॉर्ड करवाए, जो आज भी राजस्थान के घरों, विवाह समारोहों और सांस्कृतिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा हैं. राजस्थानी लोक संगीत को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने और उसे लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. आज भी वीणा म्यूजिक को राजस्थानी लोक संगीत के सबसे भरोसेमंद मंचों में गिना जाता है.

हजारों लोकगीतों को संरक्षित करने का अभियान
के.सी. मालू ने बिना किसी सरकारी सहायता के 5,000 से अधिक राजस्थानी लोकगीतों की पांडुलिपियां और ध्वनिलिपियां तैयार करवाईं. साथ ही इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई, ताकि यह अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके. उन्होंने लोक संगीत को केवल व्यवसाय का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया. उनके प्रयासों से कई दुर्लभ लोकगीत और परंपराएं संरक्षित हो सकीं.

बड़े कलाकारों के साथ किया यादगार काम
वर्ष 1987 में राजस्थान में पड़े अकाल के दौरान के.सी. मालू ने 'लता मंगेशकर नाइट' का आयोजन किया, जिससे राहत कार्यों के लिए करीब एक करोड़ रुपये जुटाए गए. उस समय इसे एक बड़ी उपलब्धि माना गया. महान संगीतकार नौशाद के साथ मिलकर उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को नए आयाम दिए. उनके प्रोड्यूस किए गए 'घूमर', 'चीरमी' और 'कांगसियो' जैसे एल्बम आज भी लोक संगीत की क्लासिक कृतियों में शामिल हैं.

उन्होंने दुर्लभ लोक धुनों और गीतों को संकलित कर गायिका सीमा मिश्रा सहित कई लोक कलाकारों की आवाज में रिकॉर्ड कराया. 'गोरबंद', 'घूमर' और 'पिपली' जैसे एल्बम आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं.

राजस्थानी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर
लोक संगीत के साथ-साथ के.सी. मालू राजस्थानी भाषा के संरक्षण के लिए भी लगातार सक्रिय रहे. उन्होंने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मुहिम का खुलकर समर्थन किया. उनका मानना था कि भाषा और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है.

विश्व का सबसे बड़ा विवाह गीत संग्रह तैयार कराया
के.सी. मालू की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि 221 राजस्थानी विवाह गीतों का विशेष संकलन तैयार करवाना रही. यह संग्रह हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में प्रकाशित किया गया. इसके साथ 24 ऑडियो-वीडियो सीडी भी जारी की गईं. इसे विश्व का सबसे बड़ा विवाह गीत संग्रह माना जाता है.

कई प्रतिष्ठित सम्मानों से हुए सम्मानित
राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति के संरक्षण में योगदान के लिए के.सी. मालू को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का 'समग्र कला साधना अवॉर्ड' और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का 'डागर घराना अवॉर्ड' भी प्रदान किया गया.

हमेशा याद रहेगा योगदान
के.सी. मालू का जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित हो, तो वह उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है. उन्होंने आधुनिक तकनीक के माध्यम से राजस्थानी लोक संगीत को नई पहचान दिलाई और हजारों लोकगीतों को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी. उनके निधन के साथ राजस्थानी लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण अध्याय भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत और योगदान हमेशा जीवित रहेंगे.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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