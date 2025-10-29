जयपुर में राशन की दुकान में लगी भीषण आग, केरोसिन ड्रम फटने से गूंजे धमाके!

Jaipur Fire: राजस्थान के जयपुर जिले में गलता गेट थाना इलाके में बुधवार को आवासीय कॉलोनी में एक तीन मंजिला मकान में चल रही सरकारी राशन की दुकान में भीषण आग लग गई. दुकान में रखे केरोसिन के ड्रमों ने आग पकड़ ली, जिसके बाद ड्रम फूटने की आवाज से पूरा मोहल्ला थरथरा गया.

तेज धमाकों की आवाज से कॉलोनी और आसपास के मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राशन की दुकान के आसपास जितने भी घर थे उनमें से सभी लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू किया. आग इतनी विकराल थी की दुकान की छत क्षतिगस्त हो गई और उसका एक काफी बड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा.

आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू

पुलिस के बताए अनुसार बुधवार को नानकी का चौराहा कॉलोनी में तीन मंजिला मकान के नीचे स्थित सरकारी राशन की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते दुकान में रखे केरोसिन के ड्रमों ने आग पकड़ ली और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

आग बढ़ती देख राशन डीलर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद ऊपरी मंजिल से 6-7 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. हालांकि गनीमत यह रही की आगजनी में कोई भी हताहत नहीं हुआ. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.