Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में राशन की दुकान में लगी भीषण आग, केरोसिन ड्रम फटने से गूंजे धमाके!

Jaipur Fire: जयपुर जिले में गलता गेट थाना इलाके में बुधवार को आवासीय कॉलोनी में एक तीन मंजिला मकान में चल रही सरकारी राशन की दुकान में भीषण आग लग गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 29, 2025, 11:53 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 11:53 PM IST

Trending Photos

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!
5 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!
7 Photos
jaipur news

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता
6 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

जयपुर में राशन की दुकान में लगी भीषण आग, केरोसिन ड्रम फटने से गूंजे धमाके!

Jaipur Fire: राजस्थान के जयपुर जिले में गलता गेट थाना इलाके में बुधवार को आवासीय कॉलोनी में एक तीन मंजिला मकान में चल रही सरकारी राशन की दुकान में भीषण आग लग गई. दुकान में रखे केरोसिन के ड्रमों ने आग पकड़ ली, जिसके बाद ड्रम फूटने की आवाज से पूरा मोहल्ला थरथरा गया.

तेज धमाकों की आवाज से कॉलोनी और आसपास के मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राशन की दुकान के आसपास जितने भी घर थे उनमें से सभी लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू किया. आग इतनी विकराल थी की दुकान की छत क्षतिगस्त हो गई और उसका एक काफी बड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू

पुलिस के बताए अनुसार बुधवार को नानकी का चौराहा कॉलोनी में तीन मंजिला मकान के नीचे स्थित सरकारी राशन की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते दुकान में रखे केरोसिन के ड्रमों ने आग पकड़ ली और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

आग बढ़ती देख राशन डीलर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद ऊपरी मंजिल से 6-7 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. हालांकि गनीमत यह रही की आगजनी में कोई भी हताहत नहीं हुआ. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news