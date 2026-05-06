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जयपुर में अवैध हथियार तस्करी का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण जिले की चंदवाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: May 06, 2026, 07:26 PM|Updated: May 06, 2026, 07:26 PM
जयपुर में अवैध हथियार तस्करी का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले की चंदवाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय मुख्य आरोपी अनिल उर्फ पहलवान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया है. पुलिस की कार्रवाई में कांस्टेबल रोहिताश बराला की अहम भूमिका रही है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 3 देशी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा में भी आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित चल रहा था. पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई.

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में थानाधिकारी चंदवाजी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए छोटे-छोटे गिरोहों से संपर्क कर डिमांड के अनुसार हथियार उपलब्ध करवाता था.

डिलीवरी के लिए अलग-अलग स्थानों का चयन कर अज्ञात व्यक्तियों के माध्यम से सप्लाई की जाती थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने अब तक किन-किन लोगों को हथियार सप्लाई किए हैं.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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