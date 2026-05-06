/जयपुर में अवैध हथियार तस्करी का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण जिले की चंदवाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले की चंदवाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय मुख्य आरोपी अनिल उर्फ पहलवान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया है. पुलिस की कार्रवाई में कांस्टेबल रोहिताश बराला की अहम भूमिका रही है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 3 देशी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा में भी आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित चल रहा था. पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में थानाधिकारी चंदवाजी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए छोटे-छोटे गिरोहों से संपर्क कर डिमांड के अनुसार हथियार उपलब्ध करवाता था.
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डिलीवरी के लिए अलग-अलग स्थानों का चयन कर अज्ञात व्यक्तियों के माध्यम से सप्लाई की जाती थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने अब तक किन-किन लोगों को हथियार सप्लाई किए हैं.
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