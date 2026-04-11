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जयपुर में RCA की अहम बैठक, चुनाव की तैयारी तेज, क्रिकेट गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार

Jaipur News: RCA की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक में क्रिकेट गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में यह भी सामने आया है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य खेल परिषद को IPL से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे गए हैं.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 11, 2026, 08:07 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 08:07 PM IST

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जयपुर में RCA की अहम बैठक, चुनाव की तैयारी तेज, क्रिकेट गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार

Jaipur News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक में क्रिकेट गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद स्पष्ट संकेत दिए गए कि आगामी तीन महीनों के भीतर RCA के चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बैठक में यह भी सामने आया है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य खेल परिषद को आईपीएल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे गए हैं. इन पत्रों में RCA से अपेक्षित सहयोग और विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है, ताकि बड़े आयोजनों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.

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वहीं क्रिकेटर्स के सम्मान के लिए मई के पहले सप्ताह में एक भव्य अवॉर्ड फंक्शन आयोजित किया जाएगा. वहीं RCA के भीतर अब सभी महत्वपूर्ण निर्णय तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. जिला क्रिकेट संघों में चल रहे विवादों को भी प्राथमिकता से सुलझाने का निर्णय लिया गया है.

फिलहाल जिन जिला क्रिकेट संघों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसे जल्द समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा. साथ ही प्रत्येक जिला क्रिकेट संघ को 1 लाख रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर क्रिकेट गतिविधियों को मजबूती मिल सके.

एडहॉक कमेटी ने आगामी छह महीनों के भीतर राजस्थान प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिता आयोजित कराने की भी योजना बनाई है. इसके अलावा जयपुर स्थित RCA के चौप स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की बात कही गई है. कमेटी की कोशिश है कि भजनलाल शर्मा के मौजूदा कार्यकाल में ही इस स्टेडियम का उद्घाटन कराया जा सके.

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