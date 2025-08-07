Zee Rajasthan
mobile app

गहलोत का नक्शा बदला, भजनलाल की मुहर! खैरथल-तिजारा अब भर्तृहरि नगर जिला

Rajasthan News: प्रदेश में बीजेपी की भजनलाल सरकार पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से बनाए गए जिले का नाम बदलने जा रही है. नए जिले खैरथल तिजारा का नाम अब भर्तृहरि नगर जिला किया जा रहा है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Aug 07, 2025, 21:55 IST | Updated: Aug 07, 2025, 21:55 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड
7 Photos
Didwana News

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

गहलोत का नक्शा बदला, भजनलाल की मुहर! खैरथल-तिजारा अब भर्तृहरि नगर जिला

Rajasthan News: राजस्थान में आज से करीब दो साल पहले तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी. इनमें खैरथल तिजारा को भी नए जिला बनाया गया था. गहलोत कैबिनेट ने 4 अगस्त 2023 को नए जिलों के गठन पर मुहर लगाई थी. अब करीब दो साल बाद बीजेपी की भजनलाल सरकार नए जिले खैरथल तिजारा का ही नाम बदलने जा रही है. सरकार ने जिले का नाम बदलने की पूरी तैयारी कर ली है. नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर चली नोटशीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है. अब कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया जाएगा.

जानकार सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय की ओर से पिछले दिनों खैरथल तिजारा पुलिस जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा. प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया, जहां से पहले राजस्व जिले का नाम बदलने की बात कही गई. इसके बाद सीएमओ से एक नोटशीट राजस्व विभाग को भेजी गई, जिसमें खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने की बात कही गई. इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अप्रू व्व्ल भी दी गई. ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद खैरथल तिजारा जिले का नाम अब भर्तृहरि नगर जिला होगा.

राजा भर्तृहरि के नाम पर रखा जा रहा है जिले का नाम
अभी पुराने अलवर जिले में भर्तृहरि के नाम का बड़ा महत्व है. जिले में भर्तृहरि का बड़ा मेला भी भरता है. इससे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है. संभवतया इसे देखते हुए खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर रखने का जिले का नाम बदलने का फैसला लिया गया. अभी जिले की आबादी करीब दस लाख की है. सरकार के इस फैसले का असर इन पर पड़ेगा.

Trending Now

अब अधिसूचना का इंतजार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब राजस्व विभाग नए जिले के नाम की अधिसूचना जारी करेगा. सीएमओ से नोटशीट राजस्व विभाग भेजी गई है. राजस्व विभाग इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा और इसके बाद खैरथल-तिजारा अब भर्तृहरि नगर जिला हो जाएगा. गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिलों की घोषणा की थी, उनमें बीजेपी सरकार ने नए जिलों में से 9 जिले खत्म कर दिए थे. हालांकि शेष जिलों में खैरथल तिजारा को बरकरार रखा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news