जब खालिदा जिया बनी थी राजस्थान की मेहमान, रामबाग पैलेस में हुआ था शाही डिनर, अजमेर में की थी जियारत

Khaleda Zia : बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया अक्टूबर नवंबर 2012 में राजस्थान आई थी और राजस्थान की स्टेट गेस्ट बन कर ,यहां की मेहमान-नवाजी की मुरीद हो गयी थी.

Published: Dec 30, 2025, 08:28 AM IST | Updated: Dec 30, 2025, 08:28 AM IST

जब खालिदा जिया बनी थी राजस्थान की मेहमान, रामबाग पैलेस में हुआ था शाही डिनर, अजमेर में की थी जियारत

Khaleda Zia Death : राजस्थान अपनी मेहमान-नवाजी के लिए जाना जाता है. जब खालिदा जिया ने इस मेहमान-नवाजी को देखा था तो वो भी राजस्थान की मुरीद हो गयी थी.

खालिदा जिया बांग्लादेश की विपक्ष की नेता के तौर पर भारत के दौरे पर थी. 31 अक्टूबर 2012 को वो दिल्ली से जयपुर आई थी. यहां स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्हे रामबाग पैलेस में ठहराया गया.

1 नवंबर 2012 को जयपुर से अजमेर गयी खालिदा जिया ने सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की थी.

हालांकि खालिदा जिया का साल 2012 का ये दौरा थोड़ा छोटा था, लेकिन काफी खास रहा था. इस दौरान अजमेर में दरगाह के अंदर खालिदा जिया ने 15-20 मिनट जियारत की थी और मखमली चादर और अकीदत के फूल चढ़ाए थे.

इस मौके पर खादिमों ने खालिदा जिया को विशेष जियारत करवाई थी और उनकी और उनके देश की खुशहाली की दुआ मांगी गयी थी. यहां की रूहानियत में खो कर खालिदा जिया काफी वक्त तक एकांत में बैठी रही थी.

वहीं जयपुर में रामबाग पैलेस में खालिदा जिया का ठहराव था, ये वही होटल है जहा कभी राजा महाराजा रहा करते थे और जो दुनिया का सबसे आलीशान होटल माना जाता है. यहां बिल्कुल राजसी ठाठ बांट के साथ उनका स्वागत और सत्कार हुआ था.

रामबाग पैलेस में खालिदा जिया को मुगलई पकवान परोसे गये थे और राजस्थानी व्यंजन भी खिलाये गये थे. जिनमे दाल बाटी चूरमा और गद्दे की सब्बी खास रही थी.

रामबाग पैलेस में राजस्थान के लोक कलाकारों ने कालबेलिया-घूमर जैसे नृत्य से खालिदा जिया से तारीफ बटोरी थी.

खालिदा जिया के जयपुर से अजमेर आने के दौरान भी एनएच 8 पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गये थे. हालांकि की मीडिया से थोड़ी दूर बनाये रखने को कहा गया था. इसलिए ये दौरान काफी शांत रहा था. खालिदा जिया का ये दौरा कूटनीतिक कम धार्मिक और सांस्कृतिक ज्यादा रहा था.

खालिदा जिया का ये दौरान दोनों देशों के बीच उस वक्त जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश करने जैसा दिखा था, जयपुर के इस दौरे में खालिदा जिया की कई मुस्कुराती तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर मिल जाती है.

आपको बता दें कि बांग्लादेश की पहली महिला पीएम और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया का 80 सील की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे वक्त से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी .


