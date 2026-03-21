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खामेनाई की मौत के शोक में आमेर में नहीं मनाई ईद, शिया समाज ने किया प्रदर्शन

Jaipur News: जयपुर के आमेर इलाके में इस बार ईद का त्योहार पूरी तरह शोक में गुजरा. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनाई की मौत के चलते शिया समुदाय ने ईद नहीं मनाई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 21, 2026, 12:46 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 12:46 PM IST

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खामेनाई की मौत के शोक में आमेर में नहीं मनाई ईद, शिया समाज ने किया प्रदर्शन

Rajasthan News: जयपुर की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी आमेर में इस बार ईद का त्योहार पूरी तरह शोक में डूबा रहा. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनाई की मौत के चलते शिया समुदाय ने ईद का उत्सव नहीं मनाया. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में खामेनाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे विश्व के शिया समाज में 40 दिनों का शोक मना रहा है. आमेर इलाके के शिया भाई-बहनों ने भी इसी शोक में ईद की रौनक को पूरी तरह त्याग दिया और इसके बजाय विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना.


नगीना मस्जिद के सामने हुआ प्रदर्शन
आमेर स्थित ऐतिहासिक नगीना मस्जिद के सामने शिया समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए. यहां उन्होंने खामेनाई की मौत पर गहरे शोक का प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ तीखे नारे लगाए. उन्होंने मांग की कि इन देशों द्वारा ईरान पर किए गए हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो और न्याय सुनिश्चित किया जाए. प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भावनाएं बेहद उफान पर थीं. महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त किया.


मावठा सरोवर तक निकाली गई रैली
प्रदर्शन के बाद नगीना मस्जिद से मावठा सरोवर तक एक बड़ी रैली निकाली गई. रैली में सैकड़ों शिया समाज के लोग शामिल हुए. पूरे रास्ते नारेबाजी होती रही — “खामेनाई शहीद है, शहीद रहेंगे”, “अमेरिका-इजरायल मुर्दाबाद” और “ईरान पर हमला बंद करो” जैसे नारे गूंजते रहे. रैली के दौरान लोग शोक में डूबे नजर आए. कुछ लोगों ने खामेनाई की तस्वीरें और ईरान के झंडे भी हाथों में लिए हुए थे. रैली मावठा सरोवर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर एक छोटा सा शोक सभा का आयोजन भी किया गया.

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सोशल एक्टिविस्ट मेमूना नरगिस का नेतृत्व
इस पूरे प्रदर्शन और रैली का नेतृत्व सोशल एक्टिविस्ट मेमूना नरगिस ने किया. उन्होंने कहा कि खामेनाई की मौत न सिर्फ ईरान के लिए, बल्कि पूरे शिया समुदाय के लिए बड़ा सदमा है. मेमूना नरगिस ने जोर देकर कहा कि अमेरिका-इजरायल के हमले मानवता के खिलाफ हैं और दुनिया को इसकी सख्त निंदा करनी चाहिए. उनके नेतृत्व में रैली बेहद अनुशासित और प्रभावशाली रही. उन्होंने सभी से अपील की कि शोक के इस समय में शांति बनाए रखें और एकजुट रहें.


पुलिस की मौजूदगी और शांति व्यवस्था
प्रदर्शन और रैली के दौरान आमेर इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भारी तैनाती रही. कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आवाज सही जगह तक पहुंचाई जाएगी. शिया समाज के लोगों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी.


शिया समाज की एकजुटता का संदेश
यह घटना आमेर के शिया समुदाय की एकजुटता और धार्मिक भावनाओं को दर्शाती है. ईद जैसे खुशी के त्योहार को शोक में बदलकर उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि उनके लिए खामेनाई की मौत बहुत बड़ी क्षति है. स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार भी ईरान पर हुए हमलों की निंदा करे और शिया समुदाय के दर्द को समझे.

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