/मानसून की देरी से पश्चिमी राजस्थान में खरीफ फसलों की बुवाई लक्ष्य से पीछे, कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान में इस बार मानसून की देरी के साथ-साथ कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. समय पर बारिश नहीं होने से जोधपुर संभाग में खरीफ फसलों की बुवाई लक्ष्य से काफी पीछे रह गई, हालांकि जुलाई में हुई बारिश के बाद बुवाई ने रफ्तार जरूर पकड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा असर बाड़मेर जिले में देखने को मिला. कम बुवाई और कम बारिश का असर उत्पादन पर पड़ने की संभावना है. कृषि विभाग अब किसानों को कम अवधि वाली फसलें, वैकल्पिक खेती और फसल प्रबंधन की सलाह दे रहा है.

पश्चिमी राजस्थान में जून महीने में मानसून की बेरुखी का सीधा असर खरीफ की खेती पर पड़ा. समय पर बारिश नहीं होने से किसानों को बुवाई टालनी पड़ी. जुलाई में बारिश शुरू होने के बाद खेतों में हल जरूर चले, लेकिन कई इलाकों में बारिश अब भी सामान्य से कम रही. 29 जुलाई तक के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जोधपुर संभाग में खरीफ बुवाई का कुल लक्ष्य 28 लाख 83 हजार हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन अब तक 19 लाख 85 हजार 934 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुवाई हो सकी.

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यानी लक्ष्य का केवल 68.88 प्रतिशत बुवाई हो सकी. सबसे ज्यादा प्रभावित बाड़मेर जिला रहा. यहां खरीफ बुवाई का लक्ष्य 10 लाख 59 हजार हेक्टेयर था, लेकिन केवल 4 लाख 67 हजार 700 हेक्टेयर में ही बुवाई हो सकी. यानी उपलब्धि सिर्फ 44.16 प्रतिशत रही. वहीं जोधपुर जिले में 82.90 प्रतिशत, फलोदी में 81.44 प्रतिशत और बालोतरा में 85.58 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले बुवाई दर्ज की गई.

देरी से मानसून आने और कम बारिश ने किसान को चिंता में डाला. जोधपुर संभाग में खरीफ बुवाई लक्ष्य के काफी पीछे रहा. कुल लक्ष्य 28.83 लाख हेक्टेयर है. वहीं कुल बुवाई 19.86 लाख हेक्टेयर हुई. यानि औसत से मात्र 68.88 प्रतिशत ही बुवाई हुई.

जिलेवार खरीफ बुवाई की स्थिति

बालोतरा में 85.58 प्रतिशत, जोधपुर में 82.90 प्रतिशत, फलोदी में 81.44 प्रतिशत, बाड़मेर में 44.16 प्रतिशत बुवाई हुई.

फसलवार आंकड़े भी मानसून की देरी का असर दिखा रहे हैं. संभाग की सबसे प्रमुख फसल बाजरा की बुवाई लक्ष्य के मुकाबले केवल 70.82 प्रतिशत रही. दलहनी फसलों की बुवाई 70.41 प्रतिशत, तिलहनी फसलों की 72.85 प्रतिशत, जबकि मूंग की बुवाई 78.33 प्रतिशत तक पहुंची. ग्वार में सिर्फ 46.81 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई हुई, जबकि कपास लगभग लक्ष्य के अनुरूप 98.86 प्रतिशत क्षेत्र में बोई गई.

अतिरिक्त निदेशक डॉ. जीआर मटोरया का कहना है कि जून में बारिश नहीं होने से बुवाई प्रभावित हुई, लेकिन जुलाई में जहां-जहां बारिश हुई वहां किसानों ने तेजी से बुवाई की. जिन क्षेत्रों में अब भी देर से बारिश हो रही है, वहां बुवाई जारी है. विभाग ने किसानों के लिए कंटीजेंसी प्लान लागू किया है. किसानों को कम अवधि में पकने वाली किस्में अपनाने, वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने, समय पर निराई-गुड़ाई करने और जैविक कीट नियंत्रण अपनाने की सलाह दी गई है. विभाग का कहना है कि बाजार में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और कालाबाजारी या ओवररेटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.