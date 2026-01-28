Khatu Shyam Ji: 19 घंटे बाद खुले बाबा श्याम मंदिर के पट, तिलक श्रृंगार दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्याम बाबा के पट 19 घंटे के बाद खुले, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली.
Trending Photos
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के पट 19 घंटे के लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए. जैसे ही मंदिर के पट खुले वैसे ही भक्तों में दर्शन की होड़ मच गई और श्रद्धालु दौड़ते हुए बाबा श्याम की चौखट तक पहुंचे.
मंदिर में बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार किया गया था. विभिन्न रंग-बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजे बाबा श्याम के अलौकिक स्वरूप ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया. भक्तों ने तिलक श्रृंगार के दर्शन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और व्यापार में उन्नति की मनोकामनाएं मांगीं.
तिलक श्रृंगार
उल्लेखनीय है कि तिलक श्रृंगार के चलते मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे से ही मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे. हालांकि पट बंद रहने के बावजूद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला दिन भर जारी रहा. बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पट के बाहर शीश नवाकर दुआएं मांगते नजर आए.
श्रद्धालुओं की भारी भीड़
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रही. बाबा श्याम के दर्शन को लेकर भक्तों में आस्था और उत्साह देखने को मिला जिससे खाटू धाम का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आ रहा था.
फाल्गुन माह का लक्खी मेला
खाटू श्याम मंदिर में भगवान कृष्ण के वरदान स्वरूप बर्बरीक (भीम के पौत्र) को 'श्याम' के रूप में पूजा जाता है, जिनको 'हारे का सहारा' कहा जाता है. फाल्गुन माह का लक्खी मेला यहां का सबसे प्रमुख आयोजन है. यहां के दर्शन के लिए अक्टूबर-मार्च का समय सबसे अच्छा है. वहीं, इस बार बाबा श्याम का फाल्गुन मेला 12 दिन का नहीं बल्कि 8 दिन का होगा, जो इस साल 21 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी को समाप्त होगा. मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.
मनपसंद प्रसाद
श्री कृष्ण ने इन्हें कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था इसलिए इन्हें 'हारे का सहारा' और 'कलियुग के अवतार' माना जाता है. कहा जाता है कि खाटू श्याम जी को 'घी चूरमा' का प्रसाद सबसे ज्यादा प्रिय है. कहते हैं कि यहां सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है, वह पूरी हो जाती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!