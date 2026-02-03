खतरे में राजस्थान का हरा सोना! खेजड़ी आंदोलन के लिए संसद में गरजे हनुमान बेनीवाल, बोले- इन्हें न काटें, छाया-रोजगार दोनों देते हैं...और

Hanuman Beniwal News: राजस्थान में इन दिनों खेजड़ी बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. यह आंदोलन अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है. कई राजनीतिक दलों के नेता भी खुलकर खेजड़ी के समर्थन में सामने आ रहे हैं.

इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस गंभीर मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की बेतहाशा कटाई की जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी सीधा असर पड़ रहा है.

हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि खेजड़ी का पेड़ मरुधरा की जीवनधारा है. यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर सोलर प्रोजेक्ट्स और उद्योगों को तो लाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों को काटना कतई उचित नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि खेजड़ी का पेड़ लोगों को छाया देने के साथ-साथ रोजगार भी उपलब्ध कराता है. राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध सांगरी की सब्जी इसी पेड़ से जुड़ी हुई है, जो न सिर्फ स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन है, बल्कि प्रदेश की पहचान भी है. ऐसे में खेजड़ी की कटाई से किसानों और ग्रामीणों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है.

आरएलपी सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जरूरी संशोधन करे. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण और परंपराओं की बलि नहीं दी जा सकती.

वहीं दूसरी ओर, खेजड़ी बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि खेजड़ी को संरक्षित वृक्ष घोषित किया जाए और इसकी कटाई पर सख्त रोक लगे. आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में राजस्थान का पारंपरिक पर्यावरण और ग्रामीण जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा.

खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने के आसार हैं.

