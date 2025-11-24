Zee Rajasthan
राजस्थान में आज से 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' की शुरुआत, देशभर के करीब 5 हजार खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

Jaipur News: प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) का आयोजन हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से करीब पांच हजार खिलाड़ी और कुल सात हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. यह KIUG का पांचवां संस्करण है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 24, 2025, 11:53 AM IST | Updated: Nov 24, 2025, 11:53 AM IST

राजस्थान में आज से 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' की शुरुआत, देशभर के करीब 5 हजार खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

Jaipur News: राजस्थान आज से एक बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है. प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) का आयोजन हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से करीब पांच हजार खिलाड़ी और कुल सात हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. यह KIUG का पांचवां संस्करण है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है.

इस बार प्रतियोगिता में कुल 24 खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें 23 पदक प्रतियोगिताएं और एक खेल प्रदर्शन शामिल है. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि यह राजस्थान के लिए गौरव का अवसर है कि पहली बार राज्य को इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन की मेज़बानी मिली है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सात प्रमुख शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर इन खेलों की मेजबानी करेंगे.

शुरुआत के प्रमुख खेल और आयोजन स्थल
बैडमिंटन - सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर हॉल, जयपुर
तीरंदाजी - जगतपुरा आर्चरी रेंज, जयपुर
शूटिंग - जगतपुरा शूटिंग रेंज, जयपुर
इन प्रतियोगिताओं के साथ KIUG-2025 की शुरुआत आज जयपुर में हो गई है.

कहां-कहां होंगी कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं?
जयपुर (आज से 5 दिसंबर तक)

राजधानी जयपुर प्रतियोगिताओं का सबसे बड़ा केंद्र रहेगा. यहां एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखम्भ और साइकिलिंग के मुकाबले आयोजित होंगे.

अजमेर (26-28 नवंबर)

अजमेर 3-दिवसीय कार्यक्रम में रग्बी और खो-खो की मेजबानी करेगा.

उदयपुर (25 नवंबर-4 दिसंबर)

झीलों के शहर उदयपुर में जूडो, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग और कयाकिंग की रोमांचक स्पर्धाएं होंगी.

बीकानेर (25 नवंबर-5 दिसंबर)

बीकानेर में कबड्डी और भारोत्तोलन की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की ताकत और फुर्ती का प्रदर्शन करेंगी.

जोधपुर (25 नवंबर-3 दिसंबर)

नीली नगरी जोधपुर में योगासन और टेबल टेनिस के मुकाबले आयोजित होंगे.

कोटा (25 नवंबर-4 दिसंबर)

कोटा में तलवारबाजी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की कौशल और रणनीति की परीक्षा लेंगी.

भरतपुर (25 नवंबर-5 दिसंबर)

भरतपुर में कुश्ती और बॉक्सिंग जैसी दमदार भिड़ंत वाले खेलों का आयोजन होगा, जहां खिलाड़ी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे.

राजस्थान में फैले सात शहरों में होने वाली ये प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों को बड़ा मंच प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश की खेल संस्कृति को भी मजबूती देंगी. उत्साह, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना से भरे इन 11 दिनों में लाखों की निगाहें राजस्थान पर टिकी रहेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

