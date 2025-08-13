Alwar News: इंद्रावली स्कूल में बालिका की पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक कदम , निजी खर्चे पर बच्चों की फीस जमा कराएंगे खेड़ली के प्रधानाचार्य

Zee Rajasthan
Alwar News: इंद्रावली स्कूल में बालिका की पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक कदम , निजी खर्चे पर बच्चों की फीस जमा कराएंगे खेड़ली के प्रधानाचार्य

Alwar News: अलवर के खेड़ली तहसील में एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य मानसिंह यादव ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने निजी खर्चे से 40 छात्राओं और 3 छात्रों की फीस का चेक सौंपा. उनके एक पुत्र आईपीएस, एक पुत्र आईएएस और पुत्रवधू भी आईएएस हैं.

Published: Aug 13, 2025, 13:59 IST | Updated: Aug 13, 2025, 13:59 IST

Alwar News: इंद्रावली स्कूल में बालिका की पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक कदम , निजी खर्चे पर बच्चों की फीस जमा कराएंगे खेड़ली के प्रधानाचार्य

Alwar News: अलवर के डार्क जोन कहे जाने वाले खेड़ली तहसील के एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल की शुरुआतकी. अपने निजी खर्चे से 40 छात्राओं और 3 छात्र की फीस का चेक ग्रामीणों की मौजूदगी में विद्यालय परिवार को सोपा.

जानकारी के अनुसार खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव बंगन का नंगला निवासी प्रधानाचार्य मानसिंह यादव ने बालिका शिक्षा एवं सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर एक सराहनीय पहल की है. मानसिंह यादव वर्तमान में कठूमर ब्लॉक के इंद्रावली गांव के राजकीय सीनियर सेकंडरी विद्यालय में पदस्थापित हैं. इनके एक पुत्र आईपीएस ,छोटा पुत्र आईएएस तथा पुत्रवधू भी आईएएस अधिकारी हैं.

इन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र छात्राओं की सभी तरह की फ़ीस अपने निजी खर्चे पर कराने संकल्प लिया है. इसी के तहत् प्रधानाचार्य मानसिंह यादव ने विधालय परिसर में एक समारोह के दौरान बच्चों की फ़ीस के लिए चैक विधालय परिवार को सौपें.

इस विधालय में वर्तमान में चालीस छात्राएं तथा तीन छात्र अध्ययन कर रहे हैं. मानसिंह यादव का उद्देश्य है कि कोई बच्चा शिक्षा से बंचित नहीं हो. इस कार्य को लेकर ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य मानसिंह यादव की सराहना की है.

