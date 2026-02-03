कफ सीरप से हुई मौत, मंत्री खींवसर बोले -ओवरडोज से मौत, न सरकार जिम्मेदार न डॉक्टर

Rajasthan Budget Session 2026 : राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कफ सीरप से हई मौतों के मामले में विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की कोशिश की. कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले पर सरकार पर सवालों की बौछार की.

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा- कफ सीरप मामले में ज्यादा मौतें नहीं हुईं हैं. दो, चार-पांच ही मौत हुई है. माता-पिता जो दवा लेकर गए उसमें कोडीन जैसे कई रसायन होते हैं. मंत्री ने दावा कंपनी की क्लीन चिट दी. साथ ही कहा,कफ सीरप के ओवरडोज की वजह से मौतें हई हैं. दवाई की वजह से कोई मौत नहीं हुई है.

मंत्री के बयान पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि ये कंपनी कई जगह ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, हो सकता है पहले और बाद में दवाई खराब हो गई हो.

इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा- कफ सीरप कांग्रेस राज के समय से ही चली आ रही है. 2014 से प्रदेश में यह दवा चल रही है, स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री खुद मान रहे हैं कि ओवरडोज की वजह से मौतें हुईं हैं. खींवसर बोले सरकारी डॉक्टर की पर्ची पर दवा नहीं दी गई. अगर डॉक्टर की सलाह से दवा दी गई होती और उससे अगर मौतें होती तो डॉक्टर और

सरकार की जिम्मेदारी होती. कोई अगर बाहर से दवा लेकर दे दे और उससे मौत हो जाए तो डॉक्टर और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती.

याद दिला दें कि इस कफ सीरप से हुई मौतों के मामले की गूंज देश प्रदेश में खूब सुनाई पड़ी थी. कई जगह कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था, पर सरकार के विधानसभा में दिए गए बयान से साफ है कि सरकार इस मामले में अब और कोई कार्यवाही नहीं चाहती. विपक्ष भी इसे बड़ा मुद्दा बना पाने में नाकाम रहा.

