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जयपुर में 4 साल की मासूम को जबरन उठाने की कोशिश, परिवार को दी मौत के घाट उतारने की धमकी

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में चार साल की मासूम बच्ची को जबरन उठाकर ले जाने के प्रयास का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 24, 2026, 09:08 AM|Updated: May 24, 2026, 09:08 AM
जयपुर में 4 साल की मासूम को जबरन उठाने की कोशिश, परिवार को दी मौत के घाट उतारने की धमकी
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली और बेहद निंदनीय घटना सामने आई है. यहां 21 मई 2026 की रात करीब 8:55 बजे लूनियावास इलाके में चार वर्षीय मासूम बच्ची को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है.

पीड़िता की मां ने खोह नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. महिला ने बताया कि उनकी चार साल की बेटी पड़ोसी के घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के घर आए दो नाबालिग लड़के वहां पहुंचे और बच्ची को जबरन गोद में उठाकर पास के खाली प्लॉट की तरफ ले जाने लगे. बच्ची के मुंह को दबाकर उसे चुप कराने की कोशिश की गई.

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बच्ची के जोर-जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग बाहर निकले. उन्होंने देखा कि दोनों नाबालिग लड़के बच्ची को जबरन उठाए हुए थे. पड़ोसियों को देखते ही दोनों आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से भाग निकले.

घटना की सूचना मिलते ही बच्ची की मां और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. इस दौरान आरोपी पक्ष के लोगों ने परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष ने कहा, “अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे.

पुलिस की भूमिका
पीड़िता की मां की शिकायत पर खोह नागोरियान थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, अभी तक आरोपी नाबालिगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश और सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए. खासकर शाम के समय बच्चों पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.

पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच तेजी से की जा रही है. ऐसी घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं और मासूम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हर नागरिक और प्रशासन दोनों की है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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