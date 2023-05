Video: कार में छुपा बैठा था किंग कोबरा, युवक के आते ही लगा फुफकारने

King Cobra Video: कई बार बारिश के दिनों में सांप बिल निकल आते हैं. बिल में पानी भरने के कारण वह रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूढ़ते हुए इंसानों के घरों के पास पहुंच जाते हैं. सांप कई बार स्कूटर, ट्रकों, कार में छुप जाते हैं. वहीं, अगर किसी का ध्यान ना पड़े तो ये सांप इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं. इनदिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कार में छिपा बैठा था किंग कोबरा



यह वीडियो IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने पोस्ट किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किंग कोबरा कार में छिपा हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए युवक पहुंचा. वहीं, जब युवक उसे निकालने लगा तो किंग कोबरा उसे देख फुफकारने लगा. बता दें कि किंग कोबरा काफी खतरनाक होता है और ये काफी बड़े होता है.

कपड़े की थैली में बंद हुआ किंग कोबरा

वायरल हो रहे इस वीडियो में युवक आसानी से सांप को कार से बाहर निकला लेता और उसे कपड़े की थैली में बंद कर देता है. इसके बाद रेस्क्यू किए गए किंग कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं.

King Cobra’s are vital in the food chain for maintaining balance in nature. Here is one nearly 15 feet long rescued & released in the wild.

Entire operation is by trained snake catchers. Please don’t try on your own. With onset of rains, they can be found in all odd places. pic.twitter.com/g0HwMEJwp2

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 4, 2023