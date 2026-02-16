Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

किरोड़ी लाल मीणा का विधानसभा में बड़ा खुलासा, 128 करोड़ के फसल बीमा घोटाले की जांच अब SOG करेगी

Rajasthan News: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में 128 करोड़ के फसल बीमा घोटाले का पर्दाफाश किया है. फर्जी हस्ताक्षर और बिना जमीन के बीमा करने वाले बीमा माफिया की अब SOG जांच करेगी और दोषी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 16, 2026, 04:17 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 04:17 PM IST

Trending Photos

एक बार फिर आसमान से जमीन पर गिरे सोने-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार में ताजा रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

एक बार फिर आसमान से जमीन पर गिरे सोने-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार में ताजा रेट

पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, इन किसानों को इस बार मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, इन किसानों को इस बार मिलेंगे 4000!

भिवाड़ी में फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, देखें रूह कंपा देने वाले फोटो
11 Photos
bhiwadi factory fire

भिवाड़ी में फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, देखें रूह कंपा देने वाले फोटो

क्या है तारकेश्वर महादेव मंदिर विवाद, क्यों बंद हुआ गेट?
7 Photos
jaipur news

क्या है तारकेश्वर महादेव मंदिर विवाद, क्यों बंद हुआ गेट?

किरोड़ी लाल मीणा का विधानसभा में बड़ा खुलासा, 128 करोड़ के फसल बीमा घोटाले की जांच अब SOG करेगी

PMFBY Scam Rajasthan: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) के नाम पर चल रहे एक खौफनाक और संगठित घोटाले की परतें उधेड़ीं. सदन में बाबा के तेवरों ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश के अन्नदाता के हक पर डाका डालने वाले बीमा माफिया के दिन अब गिनती के बचे हैं. मंत्री ने इस पूरे खेल को संगठित अपराध करार देते हुए इसकी जांच SOG को सौंपने का ऐतिहासिक ऐलान किया है.

कागजों में जीरो हुआ किसानों का दर्द
शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने भ्रष्टाचार का जो मॉडल पेश किया, वह रोंगटे खड़े करने वाला है.

फर्जी हस्ताक्षर
गंगानगर के करणपुर में करीब 1.70 लाख इंटिमेशन फॉर्म भरे गए. जांच में पता चला कि हजारों फॉर्म्स पर किसानों और पटवारियों के फर्जी हस्ताक्षर सर्वेयर ने खुद ही कर दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

70% खराबा, पर क्लेम 0%: जिन किसानों की फसलें 70 प्रतिशत तक बर्बाद हो चुकी थीं, उन्हें रिपोर्ट में शून्य प्रतिशत नुकसान दिखाकर 128 करोड़ रुपये के क्लेम से वंचित कर दिया गया. यह पैसा बीमा कंपनियों की तिजोरियों में बंद रहा और वे इस पर ब्याज कूटती रहीं.

सालासर SBI में हवा में हुआ बीमा
घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा चुरू के सालासर स्थित SBI शाखा के मामले से लगाया जा सकता है. जांच में 71 ऐसे लोग मिले जिनके पास बीकानेर के गजनेर में एक इंच भी जमीन नहीं थी, फिर भी उनका करोड़ों का बीमा कर दिया गया. इन फर्जी लोगों ने बिना KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के सेविंग अकाउंट से प्रीमियम कटवाया ताकि क्लेम की मोटी रकम डकारी जा सके. अगर समय रहते इसे नहीं पकड़ा जाता, तो सरकार को 9 करोड़ का सीधा चूना लगना तय था.

ब्लैकलिस्ट होगी कंपनी, निशाने पर कई जिले
मंत्री मीणा ने सदन में दहाड़ते हुए कहा कि नागौर, बीकानेर, चूरू, सांचौर और जालोर इस माफिया के मुख्य केंद्र बन चुके हैं. सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर दोषी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है. मंत्री ने साफ कर दिया कि बैंक कर्मचारी हों या बीमा कंपनी के अधिकारी, जिसने भी किसानों के पसीने की कमाई में सेंध लगाई है, वह जेल जाएगा.

SOG खंगालेगी बीमा सिंडिकेट की जड़ें
रावला थाने में दर्ज FIR के बाद अब SOG इस सिंडिकेट के वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क की जांच करेगी. उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा सहित पूरे सदन ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कार्रवाई का समर्थन किया है. राजस्थान सरकार का यह कड़ा कदम देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकता है जहाँ फसल बीमा में धांधली की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news