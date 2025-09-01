धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का SC-ST खत्म होना चाहिए- किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan News: मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने धर्मांतरण करने वालों को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का एससी-एसटी खत्म होना चाहिए.
Rajasthan News: राजस्थान सरकार मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से अपने बयान के चलते चर्चा में आ गए हैं. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाकी के लिए लोगों के नजरों अपनी अलग पहान रखते हैं. आए दिन किरोड़ी लाल कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते हैं, जो लोगों के बीच खूब चर्रा का विषय बनता है.
चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के पक्ष में हो. अब एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने एक ऐसा ही बयान दिया है जो लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बन रहा है. दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में धर्मांतरण को लेकर बड़ी बात कह दी.
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का एससी-एसटी खत्म होना चाहिए. धर्मांतरण पर कानून लाया जा रहा है. इसे हंड्रेड परसेंट लागू किया जाना चाहिए. राजस्थान आदिवासी इलाका है, उसमें विशेषकर आदिवासी धर्मांतरण करते हैं. मैंने सुझाव दिया था.
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि एससी-एसटी आदिवासी धर्मांतरण करता है. खुशी से करे या जबरन धर्मांतरण करने के बाद भी आरक्षण का फायदा क्यों उठाए. धर्मांतरण के बाद उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाए. डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने ये बयान दिए.
