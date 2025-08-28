Zee Rajasthan
RLP के लोग भी पेपर लीक में शामिल! SI भर्ती परीक्षा रद्द पर बोले किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan News: कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने SI भर्ती परीक्षा रद्द होने पर हनुमान बेनीवाल पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि यह हनुमान बेनीवाल की जीत है, न्याय की नहीं है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Aug 28, 2025, 21:44 IST | Updated: Aug 28, 2025, 21:44 IST

Rajasthan News: राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने SI भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कहा कि यह सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है. उन्होंने आरोप लगाया कि RLP के लोग भी पेपर लीक में शामिल है जिसका मैं खुलासा करूंगा. साथ ही कहा कि सबूत देने के बाद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत परीक्षा रद्द करने का निर्णय कर लेते तो दो साल खराब नहीं होते.

हाई कोर्ट के SI भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कैबिनेट मंत्री और इस मुद्दे को उठाने वाले डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने खुशी प्रकट की. मीणा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए. यह सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता यह आज इस फैसले से साबित हो गया. पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ. हमने आंदोलन किया, मैंने सारे तथ्य एसओजी को दिए थे. गहलोत को आग्रह किया था. उस समय निर्णय ले लिया जाता तो दो साल खराब नहीं होते. आखिर में सत्य और संघर्ष की जीत हुई है. फैसले में समय लगने पर डॉ मीणा ने कहा कि अदालत और कोर्ट के फैसलों पर कमेंट नहीं सकते.

डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने मामले को लेकर कहा कि अब भी बहुत मगरमच्छ है, जल्द ही इसकी जानकारी सबके सामने रखूंगा. साथ ही मीणा ने कहा कि RLP महिला विंग की अध्यक्ष भी पेपर लीक में शामिल थी, मैंने नाम नहीं बताकर पाप किया, पेपर लीक में आरएलपी के भी कई लोग थे. आने वाले दिनों में आरएलपी के लोगों की सूचनाएं देंगे. आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि वे जाट नेताओं को ही गाली देते हैं. ऐसा कोई जाट नेता नहीं छोड़ा जिसे गाली नहीं दी हो.

डॉ मीणा ने कहा परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कोई का निर्णय लागू करेंगे. परीक्षा में मगरमच्छों को लेकर कहा कि मैं सरकार में बैठा हूं, मर्यादा नहीं लांघ सकता. सार्वजनिक रूप से बताने के बजाय मुख्यमंत्री को इनकी जानकारी दूंगा. कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन सीएम तो कोर्ट का फैसला लागू करेंगे. सरकार के मामले में हाईकोर्ट डबल बेंच में जाने के सवाल पर मीणा ने कहा कि सरकार डीबी में जाएगी या नहीं, यह सीएमओ ही कह सकता है.

डॉ मीणा ने कहा कि बहुसंख्यक बेरोजगारों को नुकसान हो रहा था. पिछले राज में हमारी पार्टी ने आंदोलन किया था. पिछली सरकार ने नहीं माना, लेकिन हमारी सरकार ने इतना माना कि 57 गिरफ्तार हुए. मगरमछ की परिभाषा नहीं है, लेकिन आरोपी पकड़ में आ रहे हैं. पिछले राज में हमने परीक्षा रद्द करने की मांग की, दो तीन बार तत्कालीन सीएम से कहा. अब अपने राज में सीएम से कहा कि परीक्षा रद्द करो, कमेटी गठित की कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी जानकारी नहीं दी. मैं दावा करता हूं कि पांच सौ लोग फर्जी इंस्पेक्टर हैं, 58 जेल में है. पढ़ने वाले हैं वो निराश नहीं हो, परीक्षा दें उनका चयन तो फिर भी हो जाएगा.

हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह हनुमान बेनीवाल की जीत है, न्याय की नहीं है. किसी की जीत नहीं है, बीजेपी-कांग्रेस भी हारी है, अदालत भी हारी है, वो ही जीते हैं. यह कोर्ट, कांग्रेस बीजेपी की किसी की जीत नहीं है. यह हनुमान बेनीवाल की जीत है. शहीद स्मारक पर बैठे थे, ज्यादा संख्या रही, भीड़ इतनी रही कि संख्या दिल्ली कूच करने वाले थे, दिल्ली से फैसला करने वाले थे, लेकिन कोर्ट का निर्णय आ गया. किरोड़ी ने कहा कि मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि वो सोच ही नहीं सकते.

