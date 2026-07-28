/किरोड़ी लाल ने रीट पेपर लीक पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, डोटासरा और सुभाष गर्ग पर गंभीर आरोप

Jaipur News : राजस्थान में नीट पेपरलीक के बवाल के बाद अब REET 2021 पेपरलीक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए पेपरलीक मामलों की व्यापक जांच की मांग की है. इस पत्र में उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री, RPSC अध्यक्ष, पूर्व CMO के अधिकारियों, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गवर्नेंस और राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.



पत्र में किन-किन का नाम

डॉ. मीना ने अपने पत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग सहित कई नामों का उल्लेख किया है. पत्र के साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज भी संलग्न किए हैं. मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई 18 प्रतियोगी परीक्षाओं में से 17 के प्रश्नपत्र लीक हुए थे. पत्र में सबसे बड़ा आरोप राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर लगाया गया है. डॉ. मीना ने लिखा कि यह संस्था कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की प्रेरणा से स्थापित हुई थी. उनके अनुसार इस संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं से संबंध रहे हैं. पेपरलीक के तार भी इसी संस्था से जुड़े लोगों तक पहुंचते हैं.

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RPSC और प्रेस की गोपनीयता पर भी सवाल

मंत्री ने पत्र में REET 2021 परीक्षा की गोपनीयता पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री, RPSC अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के दबाव में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्नपत्र छपाई का काम कोलकाता की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को सौंपा था. जबकि नियमों के अनुसार यह प्रेस इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं थी.साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उसी प्रेस का चयन दूसरी बार भी किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। डॉ. मीना का कहना है कि इसी वजह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं.

ईडी जांच रुकी, 40 करोड़ वसूली का आरोप

पत्र में डॉ. मीना ने यह भी लिखा है कि उन्होंने मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. पीएमओ के निर्देश के बाद मामला ईडी तक पहुंचा था. लेकिन पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद जांच एजेंसी की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी. मंत्री ने एक और गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा कि एक पूर्व मंत्री ने सीकर में अपने बेटे के लिए इस माध्यम से 40 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। इस कारण जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया गया.

राजनीतिक घेराबंदी शुरू

डॉ. किरोड़ीलाल मीना के इस पत्र के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. भाजपा ने इसे पूर्व कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल बताते हुए सीबीआई या ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है. REET 2021 पेपरलीक मामला पहले भी युवाओं के आंदोलन का कारण बन चुका है। हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिरने के बाद अब केंद्र स्तर पर जांच की मांग उठने से माना जा रहा है कि इस मामले में नई जांच शुरू हो सकती है.

फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से इस पत्र पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। युवाओं का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में पेपरलीक जैसी घटनाएं न दोहराई जाएं.