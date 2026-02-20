विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा, बोले- प्रदेश में कहीं भी यूरिया DAP की किल्लत नहीं

Rajasthan Politics: आज विधानसभा में सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में यूरिया DAP की कहीं भी किल्लत नहीं हैं. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया-डीएपी के लिए किसानों की लाइनें कम लगी हैं. कहीं भी लाठीचार्ज की नौबत ही नहीं आई.
Trending Photos
Rajasthan Politics: सरकार ने आज विधानसभा में दावा किया कि प्रदेश में यूरिया DAP की कहीं भी किल्लत नहीं हैं. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया-डीएपी के लिए किसानों की लाइनें कम लगी हैं. कहीं भी लाठीचार्ज की नौबत ही नहीं आई. वहीं मंत्री ने नकली खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर प्रभावी अंकुश का दावा किया.
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि प्रदेश में नकली खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई का प्रभावी असर हुआ है. विधानसभा में कृषि मंत्री ने आंकड़ों के साथ अब तक हुई कार्रवाईयों का हवाला देते हुए कहा कि 27 फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं.
यह भी पढ़ें- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने, मंत्री खर्रा के जवाब से नाराज कांग्रेस का वॉकआउट
पिछले राज में रिटेलर ट्रेडर्स की आदत बिगड़ गई थी. हमने नकली खाद बीज बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे हुए, जबकि कांग्रेस राज में केवल 20 मुकदमे दर्ज हुए थे. हमने 169 के लाइसेंस निरस्त किए. 28 केसों में गिरफ्तारी की है, 21 मामलों में आरोपियों ने अग्रिम जमानत ली है.
कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि प्रदेश में यूरिया डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है. इस बार खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें नहीं लगी. कोई अनहोनी नहीं हुई, कहीं भी लाठी चार्ज नहीं हुआ, जैसा पिछले राज के दौरान हुआ करता था. केंद्र सरकार से हमें मांग के अनुसार यूरिया-डीएपी मिला.
डॉ. किरोड़ी ने कहा कि इस बार प्रदेश पर मानसून मेहरबान रहा. जमीन में लंबे समय तक नमी बनी रही. इससे कृषि का रकबा बढ़ा. ज्यादा बुआई से किसानों को खाद की जरूरत भी ज्यादा हुई. विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी से साफ है कि इस बार रबी में रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है.
पहले मानसून मेहरबान रहा और अब मावठ से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. भजनलाल सरकार इसे अपने पक्ष में कुदरत का वरदान मान रही है. खाद बीज की कमी नहीं होने से किसानों में सरकार के प्रति कहीं भी असंतोष दिखाई नहीं पड़ रहा. साफ है कि सरकार इन तमाम परिस्थियों का भविष्य के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!