वायरल बयान पर डॉ. किरोड़ी लाल ने दी सफाई, बोले- बयान का गलत मतलब निकाला, मेरी रही-सही भी खत्म कर दोगे

Jaipur News: कृषि मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में उपमुख्यमंत्री डाॅ. प्रेमचंद बैरवा को लेकर दिए वायरल बयान पर सफाई दी. डॉ. मीणा ने कहा कि मेरा मतलब पार्टी में युवाओं को मौका देने से था, मैं कब तक, दो-चार साल रिटायर हो जाऊंगा.

राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान डॉ. प्रेमचंद बैरवा को लेकर बयान दिया कि बैरवा जी दूसरे बार में 'उप' बन गए. मैं छठी बार में भी नहीं बन पाया. बयान वायरल हुआ तो मंगलवार को डॉ. मीणा ने स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कहा था कि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं. आप मेरी ऐसी बात निकालकर रख देते हो, इसे ऊपर पहुंचा दोगे तो मेरी रही सही भी चली जाएगी.

सफाई में क्या बोले मीणा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेरे कहने का दृष्टिकोण यह था कि हमारी पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही, प्रेमचंदजी युवा हैं दो बार जीते हैं, मैं छह बार जीता हूं यह सच्चाई भी है, मैं कब तक ? दो चार साल बाद रिटायर हो जाउंगा, नयों को बढ़ा रहा हूं. इसे आपने नहीं चलाया.

डॉ. मीणा ने कहा कार्यक्रम में एससी-एसटी के लोग और पढे लिखे बच्चे भी थे. मैंने कहा, आपने उनकी मोदी संविधान को खत्म कर देगा, एससीएसटी के रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे की बात सुनी, अब मेरी भी सुनों. संसद में खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एससी-एसटी को आरक्षण होना ही नहीं चाहिए. हो तो नौकरियों में नहीं होना चाहिए.

आरक्षण देने वाले भीमराव अंबेडकर का उत्सव मना रहे हैं उन्हें हराने के लिए पंडित नेहरू मुंबई गए थे. अम्बेडकर को भारत रत्न हमने दिया, संसद में उनका चित्र नहीं लगाया, हमने लगाया, अंबेडकर के पंच तीर्थ हमने बनवाए. पंडित नेहरू ने संसद में अंबेडकर का विरोध किया, अब वंदे मातरम का भी विरोध किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-