/बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

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Bajra Roti Tips: राजस्थान में बाजरे की रोटी लगभग हर घर में बनाई जाती है. स्वाद और सेहत से भरपूर यह रोटी कई लोगों की पसंद होती है, लेकिन इसे बनाना अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. कई बार बाजरे की रोटी बेलते समय टूट जाती है, तवे पर रखते ही किनारों से फटने लगती है या फिर फूल नहीं पाती. ऐसे में मशहूर शेफ विकास नाइक ने बाजरे की रोटी को परफेक्ट बनाने के कुछ आसान और असरदार टिप्स साझा किए हैं.
शेफ नाइक का कहना है कि बाजरे के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे सही तकनीक से तैयार करना जरूरी है. अगर कुछ आसान स्टेप्स का पालन किया जाए, तो घर पर भी मुलायम, फूली हुई और बिना टूटने वाली बाजरे की रोटी बनाई जा सकती है.
बाजरे की परफेक्ट रोटी बनाने के टिप्स
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शेफ विकास नाइक के अनुसार, सही तकनीक अपनाने पर बाजरे की रोटी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इन आसान टिप्स की मदद से आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसी मुलायम, स्वादिष्ट और फूली हुई बाजरे की रोटी तैयार कर सकते हैं.
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