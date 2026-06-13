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बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Bajra Roti Tips: राजस्थान में बाजरे की रोटी लगभग हर घर में बनाई जाती है. स्वाद और सेहत से भरपूर यह रोटी कई लोगों की पसंद होती है, लेकिन इसे बनाना अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. ऐसे में मशहूर शेफ विकास नाइक ने बाजरे की रोटी को परफेक्ट बनाने के कुछ आसान और असरदार टिप्स साझा किए हैं.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 13, 2026, 09:27 PM|Updated: Jun 13, 2026, 09:27 PM
बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स
Image Credit: Bajra Roti Tips

Bajra Roti Tips: राजस्थान में बाजरे की रोटी लगभग हर घर में बनाई जाती है. स्वाद और सेहत से भरपूर यह रोटी कई लोगों की पसंद होती है, लेकिन इसे बनाना अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. कई बार बाजरे की रोटी बेलते समय टूट जाती है, तवे पर रखते ही किनारों से फटने लगती है या फिर फूल नहीं पाती. ऐसे में मशहूर शेफ विकास नाइक ने बाजरे की रोटी को परफेक्ट बनाने के कुछ आसान और असरदार टिप्स साझा किए हैं.

शेफ नाइक का कहना है कि बाजरे के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे सही तकनीक से तैयार करना जरूरी है. अगर कुछ आसान स्टेप्स का पालन किया जाए, तो घर पर भी मुलायम, फूली हुई और बिना टूटने वाली बाजरे की रोटी बनाई जा सकती है.

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बाजरे की परफेक्ट रोटी बनाने के टिप्स

शेफ विकास नाइक के अनुसार, सही तकनीक अपनाने पर बाजरे की रोटी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इन आसान टिप्स की मदद से आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसी मुलायम, स्वादिष्ट और फूली हुई बाजरे की रोटी तैयार कर सकते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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