क्लिक कर जानिए इस किताब की खासियत, जानिए कैसे कम करें कम्युनिकेशन गैप

Jaipur: जयपुर शहर के युवा लेखक मोहित जैन ने अपनी पहली किताब व्हॉट द यंग डोंट टेल (What the Young Don't Tell) को लेकर अपनी राइटिंग जर्नी और एक्सपीरियेंस शेयर किए. इस कार्यक्रम में उन्होंने बुक के चुनिंदा अंशों से मुखातिब कराया. इस मौके पर लेखक मोहित के पिता पारस जैन और सोश्यल एन्टरप्रेन्योर, एचआर कसंल्टेंट फाउंडर एडब्ल्यूई अलका बत्रा भी मौजूद रहीं. अलका बत्रा ने शहर के आर्ट, कल्चर और लिटरेचर समेत अन्य विधाओं के यूथ टैलेंट को प्रमोट करने का काम कर रही हैं.

ये भी पढ़ें- Villagers Protest: बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीण, सरपंच सहित दिया धरना

युवा लेखक मोहित ने बताया कि व्हॉट द यंग डोंट टेल (What the Young Don't Tell) एक ऐसी कहानी है जो नए युवाओं के मानस को उजागर करती है. बड़ों के साथ संचार की खाई को पाटती है. यह आधुनिक समय के मैट्रिक्स के चंगुल से निर्वाण के आनंद तक के छिपे हुए मार्ग को रोशन करता है. अपनी पहली किताब में मोहित ने भारत के कल्चर के साथ दुनिया के कई शहरों की जीवन शैलियां व नजरियात को पिरोने की पुरजोर कोशिश की है. इसमें युवा मन का रोमांस, रोमांच व बेचैनी समेत अपने सुनहले सपनों को पूरा करने की बानगी भी दिखाई देती है. इस किताब में माइथोलॉजी, फिलॉसोफी के साथ आधुनिक जीवन शैली का खूबसूरत समावेश परिलक्षित होता है.

विदेशी राइर्टस को मोहित करते हैं पसंद

लेखक मोहित ने फिक्शन के साथ अपनी बुक में रियलिस्टिक घटनाओं का ताना-बाना बुना है, नए विषयवस्तु और नए संदर्भों के साथ जिन्दगी को समझने की जिजीविषा, दु:ख, संत्रास जैसे मनोभाव और संवेदनाओं को शिद्दत से महसूस किया जा सकता है. जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से हाई स्कूल और मेयो कॉलेज अजमेर से स्कूलिंग के बाद मुंबई के एनएमआइएमएस से बेचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले मोहित को चार्ल्स बुकॉवस्की, पाउलो और जैक केरॉएक सरीखे फेमस विदेशी राइटर बेहद पसंद हैं. इन लेखकों से इंस्पायर्ड होकर ही वे लेखन की दुनिया का सफर करने निकल पड़े हैं. हालांकि यह उनकी पहली किताब है, लेकिन अपनी बात को कहने का तौर-तरीका बहुत ही जुदा है जो बेहद आकर्षक है. मोहित ने बताया कि वे जल्द ही किताब के लोकार्पण समारोह की तिथि घोषित करेंगे.

Report- Anoop Sharma