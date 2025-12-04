Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Indresh Upadhyay wedding: जानें कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय दुल्हन, 5 दिसंबर को जयपुर में होगी शादी

Indresh Upadhyay Wedding: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसको लेकर खूब तैयारियां चल रही है. ऐसे में जानिए इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनियां कौन हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 04, 2025, 02:37 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 02:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 2 दिन इन 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में 2 दिन इन 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, लोगों की छूटेगी धूजणी!

Indresh Upadhyay Wedding: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की लग्जरी शादी, ताज आमेर में सजा सात फेरों का मंच! पहुंचने लगे मेहमान
6 Photos
Jaipur news

Indresh Upadhyay Wedding: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की लग्जरी शादी, ताज आमेर में सजा सात फेरों का मंच! पहुंचने लगे मेहमान

अजमेर-दिल्ली हाईवे वालों के लिए शानदार तोहफा! भांकरोटा क्लोअर लीफ शुरू, मिलेगी जाम से राहत
7 Photos
Jaipur news

अजमेर-दिल्ली हाईवे वालों के लिए शानदार तोहफा! भांकरोटा क्लोअर लीफ शुरू, मिलेगी जाम से राहत

Photos: जयपुर का ये लड़का स्कर्ट-साड़ी पहनकर बना स्टार! आज चला रहा खुद का फैशन ब्रांड
7 Photos
rajasthan entertainment

Photos: जयपुर का ये लड़का स्कर्ट-साड़ी पहनकर बना स्टार! आज चला रहा खुद का फैशन ब्रांड

Indresh Upadhyay wedding: जानें कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय दुल्हन, 5 दिसंबर को जयपुर में होगी शादी

Indresh Upadhyay Wedding: देश के जाने माने प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को हरियाणा की शिप्रा के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. यह भव्य आयोजन जयपुर के होटल ताज आमेर में होगा, जहां देश-विदेश से संत-महंत, कथावाचक और जानी-मानी हस्तियां पहुंचेंगी. वैदिक रीति से होने वाले फेरे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच संपन्न होंगे.

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनिया?
सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार पूछ रहे हैं-इंद्रेश की दुल्हनिया कौन हैं?
शिप्रा मूल रूप से हरियाणा के यमुना नगर की रहने वाली हैं. उनके पिता पंडित हरेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं. वर्तमान में उनका परिवार अमृतसर में रहता है. दोनों परिवारों के बीच वर्षों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, इसी नजदीकी के चलते यह रिश्ता आपसी सहमति से तय हुआ.

वृंदावन में धूमधाम से हुई रस्में
विवाह से पहले वृंदावन स्थित उपाध्याय परिवार के घर में हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक रस्में बेहद धूमधाम से निभाई गईं. बुधवार को निकासी निकाली गई, जिसमें दूल्हा इंद्रेश ऑफ-व्हाइट शेरवानी, पारंपरिक पगड़ी और हाथ में चांदी की छड़ी लिए नजर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घोड़ी पर उनके साथ बैठी उनकी भतीजी सबका ध्यान आकर्षित करती दिखी. निकासी में हाथी-घोड़े शामिल थे और बाराती बांके बिहारी का निशान लिए हुए चल रहे थे.उनके पिता और प्रतिष्ठित कथावाचक श्रीकृष्ण चंद्र शास्त्री भी साथ मौजूद रहे.

जयपुर में भव्य तैयारी
जयपुर के ताज आमेर को वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया जा रहा है. विवाह में कई प्रमुख संत, महंत और कथावाचक उपस्थित होंगे. विशेष अतिथियों में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, देवकीनंदन ठाकुर और बॉलीवुड सिंगर बी प्राक शामिल हैं. साथ ही गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी सहित कई बड़े संतों के पहुंचने की भी संभावना है.

बता दें कि 7 अगस्त 1997 इंद्रेश उपाध्याय का जन्म वृंदावन में हुआ था, जो एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता श्रीकृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर भी प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनका परिवार वृंदावन के रमणरेती इलाके में रहता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news