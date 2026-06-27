Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /कोटा-बीकानेर प्रसूता मौत मामला, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल फेल

कोटा-बीकानेर प्रसूता मौत मामला, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल फेल

राजस्थान के कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में मैसर्स जैक्सन लेबोरेट्रीज प्रा. लि., अमृतसर द्वारा निर्मित TOCIN (ऑक्सीटोसिन) इंजेक्शन का सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाया गया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसकी पुष्टि की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jun 27, 2026, 02:47 PM|Updated: Jun 27, 2026, 02:47 PM
कोटा-बीकानेर प्रसूता मौत मामला, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल फेल
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जिस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर सवाल उठे थे, उसकी निर्माता कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है.

जांच में मैसर्स जैक्सन लेबोरेट्रीज प्रा. लि., अमृतसर का TOCIN (ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन) सैंपल फेल पाया गया. जांच में सामने आया कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन कम्पोनेंट तय मात्रा में मौजूद नहीं था. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि मामले में कार्रवाई की गई है. कंपनी को पंजाब में सील कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

WHO ने मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट
कोटा में इसी कंपनी के इंजेक्शन लगाए गए थे, जहां 5 प्रसूताओं की मौत हुई थी. इसके बाद CDSCO ने कंपनी के पंजाब और हिमाचल प्लांट की जांच की. वहीं, WHO ने भी केंद्र सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और जानकारी मांगी है कि मामला सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है या अन्य जगहों पर भी सामने आया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.

यह था मामला
बता दें कि कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के मामलों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. दोनों जिलों में प्रसव के बाद महिलाओं की मौत की घटनाओं के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की.

चिकित्सकीय और प्रशासनिक स्तर पर जांच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर मामले की चिकित्सकीय और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और गंभीर मरीजों के समय पर रेफरल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

इधर, विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की है. वहीं, सरकार का दावा है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में लगातार सुधार हो रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मुश्किलें खत्म नहीं, किसी की 10वीं डायलिसिस तो कोई ICU में भर्ती

ट्रेंडिंग न्यूज़

बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना नतीजों के चुनाव... राजस्थान में कैसे चलेगा कांग्रेस का अभियान?

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

आज़ादी के 76 साल बाद भी कुपोषण की मार, माताओं को नहीं मिल रहा भोजन, MTC केंद्र में 6 बच्चे भर्ती

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

राजस्थान के किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! बंपर कमाई कराने के लिए प्लान कर रही भजनलाल सरकार

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

CII राजस्थान ने लॉन्च किया पहला ESG क्लस्टर, उद्योगों को मिलेगा सस्टेनेबिलिटी का नया मंच

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, IMD ने जारी की 20 जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

संभलकर रहें आज! राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बदलेगा मौसम

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

रिटायरमेंट के बाद नहीं चुन सकेंगे UPS, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 27 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

MSME Day: राजस्थान में पहली बार बड़ा आयोजन, CM भजनलाल शर्मा लॉन्च करेंगे 3 बड़ी नीतियां, बांटेंगे 13 करोड़ के चेक.

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 26 जून को कैसा रहेगा मौसम

झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान में रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें ताजा अपडेट

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

राजस्थान में 'हर घर जल' को मिली नई रफ्तार, भजनलाल सरकार ने JJM के लिए 1578 करोड़ किए मंजूर

कौन हैं वायुसेना के जांबाज सार्जेंट सुरेंद्र मोगा? जिन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' में शहादत के लिए मिला सम्मान

दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत, 10 जनपथ, डोटासरा और BJP पर दिए बड़े बयान

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

TAGS:
Rajasthan News
Kota News
Bikaner News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा-बीकानेर प्रसूता मौत मामला, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल फेल
Rajasthan News
2
Kota News
3
Rajasthan News
4
Jhalawar news
5
Jaipur News