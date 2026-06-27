/कोटा-बीकानेर प्रसूता मौत मामला, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल फेल

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जिस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर सवाल उठे थे, उसकी निर्माता कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है.

जांच में मैसर्स जैक्सन लेबोरेट्रीज प्रा. लि., अमृतसर का TOCIN (ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन) सैंपल फेल पाया गया. जांच में सामने आया कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन कम्पोनेंट तय मात्रा में मौजूद नहीं था. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि मामले में कार्रवाई की गई है. कंपनी को पंजाब में सील कर दिया गया है.

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WHO ने मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट

कोटा में इसी कंपनी के इंजेक्शन लगाए गए थे, जहां 5 प्रसूताओं की मौत हुई थी. इसके बाद CDSCO ने कंपनी के पंजाब और हिमाचल प्लांट की जांच की. वहीं, WHO ने भी केंद्र सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और जानकारी मांगी है कि मामला सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है या अन्य जगहों पर भी सामने आया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.

यह था मामला

बता दें कि कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के मामलों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. दोनों जिलों में प्रसव के बाद महिलाओं की मौत की घटनाओं के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की.

चिकित्सकीय और प्रशासनिक स्तर पर जांच

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर मामले की चिकित्सकीय और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और गंभीर मरीजों के समय पर रेफरल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

इधर, विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की है. वहीं, सरकार का दावा है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में लगातार सुधार हो रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है.