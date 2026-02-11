Zee Rajasthan
जेईई मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान

Rajasthan News: कोटा में JEE अभ्यर्थी आशुतोष ने रिजल्ट से पहले फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि जयपुर के हरमाड़ा में एक अज्ञात युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस दोनों मामलों में जांच और शिनाख्त की कोशिश कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 11, 2026, 04:35 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 04:38 PM IST

जेईई मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान

Rajasthan Suicide News: कोचिंग हब कोटा में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला के.पाटन थाना क्षेत्र का है, जहां जेईई मेंस (JEE Mains) की तैयारी कर रहे एक छात्र आशुतोष सुमन ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

सपनों का अंत
आशुतोष ऑनलाइन कोचिंग के जरिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. कुछ ही दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन परिणाम की घोषणा से पहले ही उसने मौत का रास्ता चुन लिया.

आशुतोष अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. बुढ़ापे के सहारे को खोने के बाद पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. दुख की इस घड़ी में पिता ने बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया है.

पुलिस जांच
के.पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल सुसाइड के सही कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन परीक्षा का दबाव एक बड़ा कारण माना जा रहा है.

जयपुर: हरमाड़ा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत बाइक के पास मिला शव

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. जयरामपुरा फाटक के पास एक अज्ञात युवक ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी.

घटनाक्रम
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अपनी बाइक लेकर जयरामपुरा फाटक के पास पहुंचा. उसने अपनी बाइक किनारे खड़ी की और अचानक सामने से आ रहे ट्रेन के इंजन के सामने कूद गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

शिनाख्त की कोशिश
हरमाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की बाइक बरामद की है. मृतक के पास से फिलहाल कोई पहचान पत्र नहीं मिला है.

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस अब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है.

