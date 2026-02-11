जेईई मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान

Rajasthan Suicide News: कोचिंग हब कोटा में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला के.पाटन थाना क्षेत्र का है, जहां जेईई मेंस (JEE Mains) की तैयारी कर रहे एक छात्र आशुतोष सुमन ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

सपनों का अंत

आशुतोष ऑनलाइन कोचिंग के जरिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. कुछ ही दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन परिणाम की घोषणा से पहले ही उसने मौत का रास्ता चुन लिया.

आशुतोष अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. बुढ़ापे के सहारे को खोने के बाद पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. दुख की इस घड़ी में पिता ने बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच

के.पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल सुसाइड के सही कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन परीक्षा का दबाव एक बड़ा कारण माना जा रहा है.

पढ़ेंएक और खबर…

मकबरा थाना क्षेत्र के इंद्रा मार्केट में व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला



शहर के मकबरा थाना क्षेत्र के इंदिरा मार्केट में रेडीमेड कपड़ा व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका उपचार इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, घायल घायल पंकज शर्मा ने शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह इंदिरा मार्केट में अपने रेडीमेड की दुकान पर बैठा हुआ था, उसका चचेरा भाई आया आते ही उसने चाकू से हमला कर दिया. जिससे उसके आधा दर्जन स्थानों पर चाकू लगे हैं गंभीर घायल अवस्था में उसे एमबीएस अस्पताल लाया गया . जहां उसका इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें राजस्थान की एक और ऐसी ही खबर…

जयपुर: हरमाड़ा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत बाइक के पास मिला शव

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. जयरामपुरा फाटक के पास एक अज्ञात युवक ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी.

घटनाक्रम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अपनी बाइक लेकर जयरामपुरा फाटक के पास पहुंचा. उसने अपनी बाइक किनारे खड़ी की और अचानक सामने से आ रहे ट्रेन के इंजन के सामने कूद गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

शिनाख्त की कोशिश

हरमाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की बाइक बरामद की है. मृतक के पास से फिलहाल कोई पहचान पत्र नहीं मिला है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-