कल होगा कोटा, जयपुर और जोधपुर में निकाय कार्यकाल खत्म, अब अफसर करेंगे राज

Jaipur News :  राजस्थान के तीन बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा के सभी छह नगर निगमों की बागडोर 10 नवम्बर से प्रशासक (सम्भागीय आयुक्त) संभालेंगे. इन निगमों का मौजूदा कार्यकाल कल 9 नवम्बर को खत्म हो रहा है.

Published: Nov 08, 2025, 02:49 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 02:49 PM IST

Jaipur News : राजस्थान में निगमों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिलहाल चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है. अब ऐसे में निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था ही बनी रहेगी. दरअसल सरकार एक राज्य-एक चुनाव की तर्ज पर सभी निकायों का चुनाव एक साथ फरवरी 2026 के बाद में कराना चाह रही है.

जिस दिन महापौर का चुनाव, उसके एक दिन पहले पूरा होगा बोर्ड कार्यकाल
बोर्ड का कार्यकाल कब पूरा होगा, इसके लिए महापौर, पार्षदों में भी कन्फ्यूजन है. कोई मतदान तिथि से जोड़ रहा है, तो कोई निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से, लेकिन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में बोर्ड कार्यकाल समय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है.

विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह के मुताबिक अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत- 'बोर्ड का कार्यकाल पहली बैठक से पांच वर्ष का होगा. जिस दिन अध्यक्ष (महापौर) का चुनाव होगा, वह पहली बैठक मानी जाएगी. ऐसे में बोर्ड का कार्यकाल एक दिन पहले पूरा होगा.

प्रदेश के 196 निकायों में बोर्ड कार्यकाल की स्थिति...
निकायाें की संख्या कार्यकाल शुरू कार्यकाल समाप्त
49 नवम्बर 2019 नवंबर 2024
3 अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2025
3 नवम्बर 2020 नवम्बर 2025
50 दिसम्बर 2020 दिसम्बर 2025
90 जनवरी 2021 जनवरी 2026
1 फरवरी 2021 फरवरी 2026

