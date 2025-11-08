कल होगा कोटा, जयपुर और जोधपुर में निकाय कार्यकाल खत्म, अब अफसर करेंगे राज

Jaipur News : राजस्थान में निगमों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिलहाल चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है. अब ऐसे में निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था ही बनी रहेगी. दरअसल सरकार एक राज्य-एक चुनाव की तर्ज पर सभी निकायों का चुनाव एक साथ फरवरी 2026 के बाद में कराना चाह रही है.

जिस दिन महापौर का चुनाव, उसके एक दिन पहले पूरा होगा बोर्ड कार्यकाल

बोर्ड का कार्यकाल कब पूरा होगा, इसके लिए महापौर, पार्षदों में भी कन्फ्यूजन है. कोई मतदान तिथि से जोड़ रहा है, तो कोई निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से, लेकिन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में बोर्ड कार्यकाल समय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है.

विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह के मुताबिक अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत- 'बोर्ड का कार्यकाल पहली बैठक से पांच वर्ष का होगा. जिस दिन अध्यक्ष (महापौर) का चुनाव होगा, वह पहली बैठक मानी जाएगी. ऐसे में बोर्ड का कार्यकाल एक दिन पहले पूरा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रदेश के 196 निकायों में बोर्ड कार्यकाल की स्थिति...

निकायाें की संख्या कार्यकाल शुरू कार्यकाल समाप्त

49 नवम्बर 2019 नवंबर 2024

3 अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2025

3 नवम्बर 2020 नवम्बर 2025

50 दिसम्बर 2020 दिसम्बर 2025

90 जनवरी 2021 जनवरी 2026

1 फरवरी 2021 फरवरी 2026

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-