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कोटा में प्रसूता की मौत पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सख्त, अस्पताल पहुंची SMS और AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम

Kota Pregnant Woman Death: राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विंग में एक प्रसूता की मौत के मामले में राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है.

Edited byAnsh RajReported byNeha Sharma
Published: May 08, 2026, 12:23 PM|Updated: May 08, 2026, 12:23 PM
कोटा में प्रसूता की मौत पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सख्त, अस्पताल पहुंची SMS और AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम
Image Credit: Kota Pregnant Woman Death

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विंग में एक प्रसूता की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मामले को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करने की बात कही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से एसएमएस अस्पताल और एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक उच्चस्तरीय टीम कोटा पहुंच गई है.

संभागीय आयुक्त अनिल कुमार और जिला कलेक्टर पियूष समारिया के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया. टीम ने वर्तमान में भर्ती सभी गंभीर प्रसूता मरीजों का हालचाल लिया और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त की. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि सभी मरीजों को लगातार निगरानी में रखा गया है. जिन मरीजों की स्थिति गंभीर है, उन्हें डायलिसिस सहित आवश्यक उपचार दिया जा रहा है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दिन-रात मरीजों के इलाज में जुटी हुई है ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी मरीज को जयपुर रेफर नहीं किया जा रहा है. सभी मरीजों का उपचार कोटा न्यू मेडिकल अस्पताल में ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों और मरीज परिजनों में कुछ राहत की भावना है, हालांकि मौत के मामलों को लेकर चिकित्सा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल अभी भी बरकरार हैं. मामले की जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर लगातार इस मामले की निगरानी कर रहे हैं.

मंत्री का सख्त रुख
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया से बातचीत में कहा, “ये बेहद गंभीर मामला है. मैं पल-पल की रिपोर्ट खुद ले रहा हूँ. जयपुर से स्पेशल टीम कोटा पहुंची चुकी है. जांच पूरी होते ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाना चिकित्सा व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि इसमें कोई कमी पाई गई तो जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा.


जयपुर से स्पेशल टीम पहुंची
इस घटना की गहन जांच के लिए जयपुर से एक उच्च स्तरीय विशेष टीम कोटा पहुंची गई है. यह टीम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग में हुई मौत के कारणों, इलाज प्रक्रिया, डॉक्टरों की उपलब्धता और सुविधाओं की जांच कर रही है. टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी घटना की सच्चाई सामने आएगी.


कोटा मेडिकल कॉलेज में बढ़ती चिंता
कोटा मेडिकल कॉलेज राजस्थान के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. आमजन और विपक्षी दलों ने भी इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है. चिकित्सा विभाग का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा.

सरकार का संकल्प
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान में हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और कोटा की इस घटना को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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