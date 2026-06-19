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कोटा प्रसूता मौत केस: जांच रिपोर्ट आते ही गरमाई सियासत, BJP का बड़ा ऐलान- दोषी नहीं बचेंगे

Jaipur News: कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है. रिपोर्ट के बाद सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने कहा है कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या किसी भी स्तर पर लापरवाही साबित होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 19, 2026, 06:47 AM|Updated: Jun 19, 2026, 06:47 AM
कोटा प्रसूता मौत केस: जांच रिपोर्ट आते ही गरमाई सियासत, BJP का बड़ा ऐलान- दोषी नहीं बचेंगे
Image Credit: kota prasuta maut mamla bjp reaction investigation report rajasthan

Jaipur News: कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई हैं. कांग्रेस ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

जांच रिपोर्ट के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

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प्रसूताओं की मौत के मामले ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. विपक्ष का आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई, जबकि सरकार का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है.

बीजेपी ने सरकार का किया बचाव

प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार शुरू से ही इस मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देख रही है. उन्होंने कहा कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और अब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रामलाल शर्मा के अनुसार, यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो या कोई अन्य कर्मचारी, यदि किसी की भी भूमिका लापरवाही में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

'दोषियों को नहीं मिलेगी राहत'

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है और किसी भी दोषी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों.

जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आठ करोड़ जनता को अपने परिवार की तरह मानती है और नागरिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य उसके लिए सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि जनता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुस्ताखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

बीजेपी ने भरोसा दिलाया है कि जांच समिति की रिपोर्ट में जिन लोगों की जिम्मेदारी तय होगी, उनके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और जांच रिपोर्ट पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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