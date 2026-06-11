/Kotputli: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कॉर्पियो समेत 4 वाहन टकराए, 2 की हालत गंभीर, देखें तस्वीरें

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Kotputli News: Kotputli News: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर आशीर्वाद मैटरनिटी अस्पताल के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक के बाद एक चार वाहनों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई.
इस भीषण दुर्घटना में एक स्कार्पियो बेकाबू होकर हाइवे से सर्विस लाईन पर जा घुसी जहां कारो और सड़क किनारे खड़ी एक गन्ने की जूस की रेहड़ी (ठेले) जा टकराई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी दोनों कार व रेहड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिन्हें पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
कैसे हुआ हादसा?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आशीर्वाद मैटरनिटी अस्पताल के सामने दिल्ली की ओर से आ रही स्कार्पियो अचानक से बेकाबू हो गई ओर तीन चार वाहनों से जा टक्कराई टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक स्कार्पियो और दो अन्य कारें आपस में बुरी तरह उलझ गईं.
इसी दौरान अनियंत्रित होकर एक वाहन हाईवे किनारे लगी जूस की रेहड़ी से भी जा टकराया. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए.
अस्पताल में कराया भर्ती, दो की हालत नाजुक
घटना की सूचना मिलते ही कोटपूतली थाना पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे घायलों को तुरंत बाहर निकाला। सभी 3 घायलों को इलाज के लिए तुरंत राजकीय बीडीएम (BDM) अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक, घायलों में से दो की हालत काफी नाजुक बनी हुई है.
हाईवे पर लगा जाम, पुलिस ने खुलवाया
व्यस्त हाईवे पर एक साथ चार वाहनों की टक्कर होने के कारण दिल्ली-जयपुर मार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति पैदा हो गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्रेन और स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे (साइड में) करवाया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया जा सका. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.
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