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जयपुर-दिल्ली हाईवे-48 पर अनियंत्रित होकर दौड़ा ट्रेलर, पार्किंग में पैदल चल रहे व्यक्ति को कुचला

Kotputli News: राजस्थान के जयपुर-दिल्ली हाईवे-48 पर एक ट्रेलर बेकाबू हो गया और होटल की पार्किंग में घुस गया. वहां पैदल चल रहे व्यक्ति को बुरी तरह कुचल दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 08, 2026, 05:00 PM|Updated: Jun 08, 2026, 05:00 PM
जयपुर-दिल्ली हाईवे-48 पर अनियंत्रित होकर दौड़ा ट्रेलर, पार्किंग में पैदल चल रहे व्यक्ति को कुचला
Image Credit: Kotputli News

Kotputli Accident News: जयपुर-दिल्ली हाईवे-48 पर आंतेला क्षेत्र में एक ट्रेलर यमदूत बनकर दौड़ा और होटल के बाहर बनी पार्किंग में पैदल चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई.

भाबरू थाना इलाके में नीलका पुलिया के निर्माण कार्य के चलते बनाए गए डायवर्जन पर एक ट्रेलर बेकाबू हो गया और होटल की पार्किंग में घुस गया. इस दौरान वहां पैदल चल रहे व्यक्ति को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे पर गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया.

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डायवर्जन के दौरान ट्रेलर हुआ बेकाबू
CCTV फुटेज मे दिखाई दे रहा है कि हाईवे पर डायवर्जन के दौरान ट्रेलर बेकाबू हो गया और सर्विस रोड छोड़कर होटल के बाहर बनी पार्किंग में घुस गया. इस दौरान वहां से पैदल गुजर रहा सुरजाराम बेकाबू ट्रेलर को देखकर बचने की कोशिश भी की लेकिन वह ट्रेलर की चपेट में आ गया.

वहीं, ट्रेलर उसे घसीटते हुए ले गया. हादसे के बाद आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और सुरजाराम को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

निर्माण कंपनी और NHAI पर लापरवाही का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर नीलका पुलिया का काफी समय से निर्माण कार्य चल रहा है और यहां ट्रैफिक को डायवर्ट किया हुआ है. स्थानीय लोगों ने निर्माण कंपनी और NHAI पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

यहां डायवर्जन क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं. भारी वाहनों की तेज रफ्तार और अव्यवस्थित यातायात की वजह से यहां पहले भी हादसों को लेकर आशंका जताई जाती रही है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, सभी मामलों की जांच की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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