/Kotputli News: ट्रॉले ने बाइक को जोरदार टक्कर, युवक और बच्चे की मौके पर हुई मौत

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के गोपालपुरा बायपास पर मंगलवार यानी 23 जून को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक युवक और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के करीब एक घंटे बाद तक पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई. ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

बताया जा रहा है कि तीन घंटे तक दोनों शव सड़क पर पड़े रहे, जिसके चलते गोपालपुरा बायपास पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और तीन थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और लोगों की भीड़ मौके पर जुटी हुई है.

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