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Kotputli News: ट्रॉले ने बाइक को जोरदार टक्कर, युवक और बच्चे की मौके पर हुई मौत

Kotputli News: कोटपूतली के गोपालपुरा बायपास पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार एक युवक और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश फैल हुआ है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 23, 2026, 01:55 PM|Updated: Jun 23, 2026, 01:55 PM
Kotputli News: ट्रॉले ने बाइक को जोरदार टक्कर, युवक और बच्चे की मौके पर हुई मौत
Image Credit: Kotputli News

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के गोपालपुरा बायपास पर मंगलवार यानी 23 जून को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक युवक और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के करीब एक घंटे बाद तक पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई. ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

बताया जा रहा है कि तीन घंटे तक दोनों शव सड़क पर पड़े रहे, जिसके चलते गोपालपुरा बायपास पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और तीन थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और लोगों की भीड़ मौके पर जुटी हुई है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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