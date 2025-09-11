Zee Rajasthan
बानसूर में बस चालक-कंडक्टर पर हमला, दुकान में घुसकर की तोड़फोड़

Kotputli News: बानसूर के रामपुर में बस-बाइक की टक्कर के बाद बस चालक से मारपीट हुई. हमलावरों ने एक दुकान में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया.

Published: Sep 11, 2025, 05:44 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 05:44 PM IST

Kotputli News: कोटपूतली में बानसूर के रामपुर गांव में एक मामूली सी सड़क दुर्घटना के बाद हंगामा हो गया. एक रोडवेज बस और बाइक की मामूली टक्कर के बाद बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद हमलावरों ने एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी की.

बस की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद
यह घटना रामपुर बस स्टैंड के पास हुई, जब एक रोडवेज बस कोटपूतली के लिए रवाना हो रही थी. रास्ते में मोड़ पर बस की सामने से आ रही एक बाइक से हल्की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक नीचे गिर गए. रोडवेज कंडक्टर सुनील कुमार यादव के मुताबिक, जैसे ही वे बाइक सवारों की मदद के लिए नीचे उतरे, युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया.

जान बचाने के लिए बस चालक और कंडक्टर भागकर पास की दुकानों में छिप गए. इसी अफरा-तफरी में उनकी टिकट मशीन और नगद रुपए भी गायब हो गए.

दुकान में तोड़फोड़ और हमला
दुकानदार संदीप शर्मा ने बताया कि हमलावरों में राहुल मीणा और विनोद कुमावत अपने कुछ साथियों के साथ उनकी दुकान में घुस आए और उन पर हथियार से हमला करने की कोशिश की. संदीप ने काउंटर के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई.

इस दौरान, गुस्साए युवकों ने दुकान के शीशे तोड़ दिए और खूब तोड़फोड़ की. इस झड़प में एक युवक के हाथ में शीशा लगने से वह घायल भी हो गया.

पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा
घटना की सूचना मिलते ही बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे दो युवकों को हिरासत में ले लिया. इस पूरे मामले में रोडवेज कंडक्टर और दुकानदार दोनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की आगे की जांच कर रही है.


