Kotputli News: रुपयों की डिमांड को लेकर बदमाशों ने की मारपीट और फायरिंग

Kotputli News: राजस्थान के बानसूर के घासीकावाला गांव में बदमाशों ने पैसों की डिमांड करते हुए डेयरी संचालक के साथ मारपीट और फायरिंग की.
Trending Photos
Bansur, Kotputli News: राजस्थान के बानसूर के घासीकावाला गांव में बदमाशों ने डेयरी संचालक से रुपये की डिमांड पूरी नहीं करने पर मारपीट की और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. ग्रामीणों के आने पर बदमाश मौके से फरार हो गए. यहां लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. जानकारी के मुताबिक, कैलाश चंद स्वामी गांव में डेयरी चलाता है. बाइक सवार 4 बदमाश डेयरी पर पहुंचकर कैलाश से रुपयों की डिमांड की.
रुपये नहीं देने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और हवाई फायर किया. दूसरा फायर करते समय कारतूस जमीन पर गिर गया. पीड़ित के शोर मचाने पर आस पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे.
ग्रामीणों को आता देख बदमाश मौके से फरार हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच कर दी है और CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
इधर, जिले के ग्राम गढ़ी सहित अन्य क्षेत्रों में भी विद्युत चोरी हो रहे हैं. विद्युत ट्रांसफार्मर जिनका कॉपर निकालकर कर ले जाते हैं. विद्युत विभाग को सूचना दे दी गई है.
विद्युत विभाग का कहना है कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी है. किसानों के सामने बड़ी विकट समस्या हो जाती है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कॉपर निकाल कर खोल कर ले गए.
ग्रामीणों ने मांग की है विद्युत विभाग के सौजन्य से एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर के शीघ्र चोरों को पकड़ा जाए. ट्रांसफार्मर चोरियां और अन्य चोरियों-अपराधों पर लगाम लगाई जाए. कड़ी कार्रवाई कर सामाजिक तत्वों के खिलाफ आमजन को राहत देने का काम करने की मांग की है. वहीं, पुलिस ने भी आमजन से सावधान रहने को कहा कि पुलिस और विद्युत विभाग का समुचित सहयोग करें, जिससे चोर पकड़ में आ सकें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kotputli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!