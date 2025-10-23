पुलिस से बचने के लिए भागा आरोपी राहुल कुएं में गिरा, बोला- मुंडेर नहीं थी तो...

Kotputli Jaipur News: मांढण थाना क्षेत्र के गांव कान्हावास और घीलोठ रोड पर होटल संचालक और मिष्ठान भंडार संचालक से मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई करने गई तो एक आरोपी भागते हुए कुएं में गिर गया.

मांढण थानाधिकारी रामकिशोर शर्मा पुलिस टीम के साथ नामजद आरोपी राहुल सिंह निवासी कुतिना को पकड़ने पहुंचे थे. पुलिस को देखकर राहुल कच्चे रास्ते खेतों की ओर भागा और छिपने के प्रयास में बिना मुंडेर के सूखे कुएं में गिर गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई.

थानाधिकारी शर्मा ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकलवाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे. रास्ते में परिजन मिल गए, जिन्होंने घायल राहुल को नीमराना के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है. थानाधिकारी ने बताया कि राहुल सिंह, बीती रात हुए मारपीट प्रकरण में नामजद आरोपी है.

क्या है पूरा मामला

मंगलवार रात को बदमाशों ने कान्हावास गांव में मन्नत होटल संचालक मोनू यादव की बेरहमी से पिटाई की थी. इसके बाद बदमाशों ने घीलोठ रोड स्थित भोले मिष्ठान भंडार के संचालक पर भी हमला किया था. दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी. घायल राजकुमार उर्फ मोनू के भाई राहुल यादव ने मांढण थाने में बसई के टिल्लू और लादेन सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

कुएं में गिरने से आरोपी को चोटें आई

थानाधिकारी ने बताया कि कुएं में गिरने से आरोपी को चोटें आई हैं. लेकिन स्थिति खतरे से बाहर है. वहीं पुलिस ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. पीड़ित ने गांव बसई भोपाल सिंह के टिल्लू, कुंदन, लक्की, रोहित उर्फ बाबा, अंकित उर्फ लादेन, विकास चौहान, गिगलाना निवासी राजा, कुतीना निवासी राहुल और 5-7 अन्य के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है.

