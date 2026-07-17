/कोटपूतली-बहरोड़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिला एवं सेशन न्यायालय (डीजी कोर्ट) ने 6 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया. इस निर्णय को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है.

15 मई की घटना, पुलिस ने तीन दिन में पेश किया चालान

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यह मामला करीब दो महीने पहले 15 मई को बहरोड़ थाना क्षेत्र में सामने आया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए बहरोड़ पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने महज तीन दिन के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र (चालान) पेश कर दिया. त्वरित जांच और शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के चलते मामले की सुनवाई भी तेजी से पूरी हुई.

साक्ष्यों के आधार पर दोषी को मिली कठोर सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक (पीपी) धंशीराम गुर्जर ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश रवि शर्मा ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी सुमित कुमार को दोषी ठहराया. अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह सजा सामान्य आजीवन कारावास से अधिक कठोर मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोषी को जीवन के अंतिम समय तक जेल में रहना होगा.

त्वरित सुनवाई बनी मिसाल

इस मामले में पुलिस की तेज जांच, समय पर आरोप पत्र दाखिल करने और अदालत द्वारा त्वरित सुनवाई पूरी करने को न्याय व्यवस्था की प्रभावी कार्यप्रणाली का उदाहरण माना जा रहा है. कम समय में मामले का निस्तारण होने से पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिला.

समाज के लिए कड़ा संदेश

न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वालों के प्रति कानून किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा. अदालत के इस निर्णय को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने वाला महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है. यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कठोर दंड की दिशा में एक मजबूत उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.