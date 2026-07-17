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कोटपूतली-बहरोड़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी सुमित को प्राकृतिक मृत्यु (आखिरी सांस) तक जेल की ऐतिहासिक सजा सुनाई. बहरोड़ पुलिस ने 15 मई की घटना के मात्र 3 दिन में चालान पेश कर त्वरित न्याय की बड़ी मिसाल पेश की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAmit kumar yadav
Published: Jul 17, 2026, 10:28 AM|Updated: Jul 17, 2026, 10:28 AM
कोटपूतली-बहरोड़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद
Image Credit: Kotputli NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिला एवं सेशन न्यायालय (डीजी कोर्ट) ने 6 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया. इस निर्णय को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है.

15 मई की घटना, पुलिस ने तीन दिन में पेश किया चालान

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यह मामला करीब दो महीने पहले 15 मई को बहरोड़ थाना क्षेत्र में सामने आया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए बहरोड़ पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने महज तीन दिन के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र (चालान) पेश कर दिया. त्वरित जांच और शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के चलते मामले की सुनवाई भी तेजी से पूरी हुई.

साक्ष्यों के आधार पर दोषी को मिली कठोर सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक (पीपी) धंशीराम गुर्जर ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश रवि शर्मा ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी सुमित कुमार को दोषी ठहराया. अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह सजा सामान्य आजीवन कारावास से अधिक कठोर मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोषी को जीवन के अंतिम समय तक जेल में रहना होगा.

त्वरित सुनवाई बनी मिसाल

इस मामले में पुलिस की तेज जांच, समय पर आरोप पत्र दाखिल करने और अदालत द्वारा त्वरित सुनवाई पूरी करने को न्याय व्यवस्था की प्रभावी कार्यप्रणाली का उदाहरण माना जा रहा है. कम समय में मामले का निस्तारण होने से पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिला.

समाज के लिए कड़ा संदेश

न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वालों के प्रति कानून किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा. अदालत के इस निर्णय को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने वाला महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है. यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कठोर दंड की दिशा में एक मजबूत उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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