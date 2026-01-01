कौन हैं SP देवेंद्र बिश्नोई? नए साल पर जिन्हें मिला DIG पद पर प्रमोशन

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई का एसपी से डीआईजी पद पर प्रमोशन होने पर मंगलवार को एसपी कार्यालय में बधाई देने वालों का तांता लग गया. पुलिस परिवार, मीडिया प्रतिनिधियों और शहरवासियों ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

इस मौके पर डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में बानसूर क्षेत्र में बाइक हादसों में बढ़ोतरी देखी गई है.

इसी को ध्यान में रखते हुए अब टू-व्हीलर पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा. उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस नफरी की कमी को लेकर डीजी स्तर पर बातचीत हो चुकी है और जल्द ही इसकी पूर्ति की उम्मीद है, जिससे एजीटीएफ और डीएसटी टीमों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.

इसके साथ ही मालखाने की कमी को दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएंगे. डीआईजी बिश्नोई ने बताया कि पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और सीएलजी मेंबर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में चौकसी के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें पुलिस का पूरा सहयोग दिया जाएगा.

सीसीटीवी कैमरों के विस्तार के लिए भामाशाहों का सहयोग लिया जाएगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन परिवाद दर्ज किए जा सकेंगे और उनकी नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी.

वहीं, खनन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की शिकायतों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

कौन हैं SP देवेंद्र बिश्नोई?

SP देवेंद्र बिश्नोई भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं, जो कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर थे. SP देवेंद्र बिश्नोई को उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट के कामों के लिए जाना जाता है. वे साल 2012 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं और पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह तैनात रह चुके हैं. बता दें कि SP देवेंद्र बिश्नोईमूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं. उनके पास एलएलबी की डिग्री है और BSF के बाद उन्होंने राजस्थान पुलिस सेवा ज्वाइन की थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kotputli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-