कोटपूतली-बहरोड़ का AQI 200 के पार, इन चीजों पर लगाई गई पाबंदियां

Kotputli-Behror News: दिवाली से ही प्रदेश की हवा में जहर घुलने लगा है. छोटी दिवाली के दिन कोटपूतली सहित राजस्थान के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया.

सर्दी की शुरुआत और पटाखों के धुएं ने हवा की गुणवत्ता को और बिगाड़ दिया है.

विशेषज्ञों के अनुसार, दिवाली की रात पटाखों के बड़े पैमाने पर चलने से यह स्थिति और गंभीर हुई है. वहीं, दिल्ली की तरह राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-2) लागू कर दिया गया है. इसमें डीग, भरतपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा शामिल हैं. इन जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं.

ग्रैप-2 के तहत प्रमुख पाबंदियां

डीजल जनरेटर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी.

निजी वाहनों के उपयोग को सीमित किया जाएगा और पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा.

नगर निकायों को एंटी-स्मॉग गन से पानी का छिड़काव और सड़क सफाई अनिवार्य रूप से करनी होगी.

कचरे को खुले में जलाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और डंपिंग साइट्स की निगरानी बढ़ाई जाएगी.

उद्योगों को पर्यावरण मानकों का पालन सख्ती से करना होगा.

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में भी औसत एक्यूआई 200 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन नहीं किया गया, तो दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है.

लोगो ने बताया कि प्रदूषण के कारण श्वास संबंधित बीमारी के लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो रही हैं. साथ ही दमा और एलर्जी सम्बंधित बीमारियों के मरीज भी बढ़ सकते हैं. साथ ही लोगों ने सरकार द्वारा लागू किए गए ग्रैप 2 की भी सराहना की है.

