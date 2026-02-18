केमिकल टैंकर और ट्रेलर में भयंकर टक्कर, हाईवे पर मची अफरा-तफरी

Kotputli Accident: दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर कूद गया और जयपुर से दिल्ली की दिशा में आ रहे केमिकल से भरे टैंकर से जा टकराया.
Kotputli Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पिपली तिराया के पास सोमवार रात करीब 9:15 बजे बड़ा हादसा हो गया. दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर कूद गया और जयपुर से दिल्ली की दिशा में आ रहे केमिकल से भरे टैंकर से जा टकराया.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल का रिसाव शुरू हो गया. हादसे में टैंकर व ट्रेलर चालक घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार रात करीब 9:15 बजे ट्रेलर पीपल स्टैंड के पास संतुलन खो बैठा और सीधे दूसरी लेन में जा घुसा.
टक्कर के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. क्षतिग्रस्त वाहनों के चलते लंबा जाम लग गया और वाहनों की कतारें दूर तक दिखाई दीं. केमिकल रिसाव की सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
ज्वलनशील की आशंका से बढ़ी चिंता, जांच के बाद मिली राहत
सूचना पर भाबरू थाना प्रभारी रामकिशोर मय जाब्ता मौके पर पहुंचे. एहतियातन पावटा, शाहपुरा व विराटनगर से तीन दमकलें बुलाई गईं और मौके पर पानी का छिड़काव कराया गया. शुरुआती आशंका थी कि टैंकर में भरा केमिकल ज्वलनशील हो सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.
हालांकि जांच में स्पष्ट हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्वलनशील नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रेलर व टैंकर को सड़क किनारे हटवाया और यातायात को धीरे-धीरे सुचारू कराया. घायलों को एंबुलेंस के जरिए कोटपूतली अस्पताल में भर्ती करवाया गया. समाचार लिखे जाने तक पुलिस हाईवे पर यातायात व्यवस्था सामान्य करने में जुटी रही.
