/कोटपूतली-बहरोड़ में JJM में 'वसूली' का खेल, सरपंच पर लाखों रुपये के गबन का आरोप

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Kotputli News: राजस्थान के बहरोड़ के ठीकवाड़ गांव में सरपंच अजित यादव पर लोगों ने जल जीवन मिशन' योजना के नाम पर लाखों रुपये के गबन के आरोप लगे.
Kotputli News: केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना, जिसका उद्देश्य हर घर तक निःशुल्क नल कनेक्शन पहुंचाना है. अब भ्रष्टाचार के घेरे में दिख रही है. ताजा मामला बहरोड़ के ठीकवाड़ गांव (ग्राम पंचायत कानावास) से सामने आया है, जहां सरपंच अजित यादव पर ग्रामीणों से लाखों रुपये की अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है.
निःशुल्क कनेक्शन के नाम पर 500-500 रुपये की वसूली करने के आरोप लगे है. सरपंच पर ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 4 साल पहले योजना की शुरुआत के दौरान सरपंच अजित यादव ने प्रत्येक घर से नल कनेक्शन देने के नाम पर पंचो के माध्यम से 500 रुपये जमा कराए थे.
बताया जा रहा है कि इस वसूली के लिए बाकायदा रसीद बुक का इस्तेमाल किया गया. वसूली का पैमाना चर्चा है कि करीब 6 रसीद बुकों के जरिए यह राशि जुटाई गई. ग्रामीणों ने बताया एक रसीद बुक में 100 पन्ने थे, जिससे कुल 600 घरों से वसूली की गई, जो लाखों रुपये का आंकड़ा बैठता है.
केंद्र की योजना थी मुफ्त सरपंच ने बनाया कमाई का जरिया
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किए जाने का प्रावधान था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब उन्हें योजना की वास्तविकता पता चली तो उन्होंने सरपंच से अपने पैसे वापस मांगे लेकिन बार-बार चक्कर काटने के बाद भी उन्हें आज तक फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई.
कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार
सरपंच की कथित मनमानी से परेशान होकर ठीकवाड़ के ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम स्वागत शिकायत पत्र सौंपकर जांच की मांग की है. आज भी जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है.
इस मामले के सामने आने के बाद अब जल जीवन मिशन के तहत हो रहे अन्य कार्यों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं. ग्रामीण अब सरपंच के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपने पैसों की वापसी की मांग कर रहे हैं.
जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है.
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