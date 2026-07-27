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Kotputli-Behror News: शाहजहांपुर टोल पर 30 लाख की अवैध शराब जब्त, गुजरात जा रही थी खेप

कोटपूतली-बहरोड़ में आबकारी विभाग ने शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही 334 कार्टन हरियाणा मार्का अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया. करीब 30 लाख रुपये की शराब के साथ पटौदी (हरियाणा) निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Amit kumar yadav
Published:Jul 27, 2026, 02:12 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 02:12 PM IST
Kotputli-Behror News: शाहजहांपुर टोल पर 30 लाख की अवैध शराब जब्त, गुजरात जा रही थी खेप
Image Credit: Kotputli-Behror News

Kotputli-Behror News: आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर 334 कार्टन हरियाणा मार्का अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है.

शाहजहांपुर आबकारी पहरा अधिकारी धर्मपाल खटाना ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरियाणा से गुजरात की ओर अवैध रूप से शराब की खेप भेजी जा रही है. सूचना के आधार पर 25 जुलाई की रात शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया.

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यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में, जिला आबकारी अधिकारी ज्ञान प्रकाश तथा आबकारी निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई. अभियान में पहरा अधिकारी धर्मपाल खटाना के साथ कांस्टेबल ओमप्रकाश, रतिपाल एवं अन्य जाब्ते ने ट्रक को रोककर तलाशी ली.

334 कार्टन हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद
जांच के दौरान ट्रक से 334 कार्टन हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद हुई. ट्रक हरियाणा के हेलीमंडी, पटौदी से गुजरात की ओर जा रहा था. आबकारी विभाग ने मौके से सोमदत्त पुत्र ओमप्रकाश एवं अशोक यादव, दोनों निवासी पटौदी (हरियाणा), को गिरफ्तार कर लिया.

आबकारी विभाग ने ट्रक और अवैध शराब को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

पढ़िए कोटपूतली-बहरोड़ की एक और खबर
कोटपूतली-बहरोड़ के बानसूर के गिरुडी गांव में आज सुबह खेत में मोटर चलाने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई. किसान को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना आज सुबह गिरुड़ी में हुई. किसान रामवतार स्वामी (53) अपने खेत में मोटर चलाने गए थे. इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए.

लगभग आधे घंटे बाद जब परिजन चाय लेकर खेत पर पहुंचे, तो उन्होंने किसान को कुएं पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा. घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसान को बानसूर उप जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.


जानकारी के अनुसार, किसान रामवतार स्वामी परिवार में अकेले कमाने वाले सदस्य थे. उनके पिता और दो बड़े भाइयों का पहले निधन हो चुका था, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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