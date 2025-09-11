Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटपूतली-बहरोड़ NH-48 पर NHAI का एक्शन मोड, ठेकेदारों को दिए सख्त निर्देश

Kotputli News: NHAI परियोजना निदेशक ने NH-48 का दौरा किया. उन्होंने बारिश से हुई समस्याओं और फ्लाईओवर निर्माण का जायजा लिया. अब सर्विस रोड की मरम्मत और ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करने पर जोर दिया जाएगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Amit kumar yadav
Published: Sep 11, 2025, 06:06 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 06:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर

राजस्थान में यहां राज करते हैं जिन्न! कदम रखते ही कांप उठते हैं लोग
6 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान में यहां राज करते हैं जिन्न! कदम रखते ही कांप उठते हैं लोग

राजस्थान का ई-चालान सिस्टम बन रहा सिरदर्द, 40 दिन में 135 करोड़ के चालान, इतने प्रतिशत निकले फर्जी...
8 Photos
jaipur news

राजस्थान का ई-चालान सिस्टम बन रहा सिरदर्द, 40 दिन में 135 करोड़ के चालान, इतने प्रतिशत निकले फर्जी...

Navratri 2025: 9 नहीं, 10 दिन की होगी इस बार नवरात्रि, राजस्थान के 10 दुर्लभ देवी मंदिरों में करें दर्शन
12 Photos
Sharadiya Navratri 2025

Navratri 2025: 9 नहीं, 10 दिन की होगी इस बार नवरात्रि, राजस्थान के 10 दुर्लभ देवी मंदिरों में करें दर्शन

कोटपूतली-बहरोड़ NH-48 पर NHAI का एक्शन मोड, ठेकेदारों को दिए सख्त निर्देश

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) का दौरा किया. उन्होंने हाईवे की मौजूदा स्थिति, खासकर हाल की बारिश से पैदा हुई समस्याओं का जायजा लिया और अधिकारियों व ठेकेदारों को इन समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए.

सड़क की मरम्मत और फ्लाईओवर का काम
अजय कुमार आर्य ने बताया कि NH-48 देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है, इसलिए इसका रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि बारिश के कारण रुके हुए कामों को अब तेजी से पूरा किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हाईवे पर सर्विस लेन का इस्तेमाल करें और भारी वाहन निर्धारित लेन में ही चलाएं.

फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति पर उन्होंने बताया:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

  • जागुवास में फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है.
  • शाहपुरा और बहरोड़ में काम तेजी से चल रहा है और करीब 70-75% काम पूरा हो चुका है.

नई तकनीक और ट्रैफिक प्रबंधन
परियोजना निदेशक ने बताया कि NHAI, राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग मिलकर हाईवे पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस सिस्टम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और ट्रैफिक का सही डेटा भी मिल पाएगा.

उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर भी कई मुद्दों पर बात की:

  • सर्विस रोड की समस्या: उन्होंने जल्द से जल्द सर्विस रोड की मरम्मत करने का आश्वासन दिया.
  • जलभराव: भविष्य में बारिश के कारण जलभराव न हो, इसके लिए कंक्रीट की सड़क बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.

इस दौरे के दौरान, उन्होंने ठेकेदारों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और उन्हें काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए. यह कदम हाईवे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kotputli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news