कोटपूतली-बहरोड़ NH-48 पर NHAI का एक्शन मोड, ठेकेदारों को दिए सख्त निर्देश

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) का दौरा किया. उन्होंने हाईवे की मौजूदा स्थिति, खासकर हाल की बारिश से पैदा हुई समस्याओं का जायजा लिया और अधिकारियों व ठेकेदारों को इन समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए.

सड़क की मरम्मत और फ्लाईओवर का काम

अजय कुमार आर्य ने बताया कि NH-48 देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है, इसलिए इसका रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि बारिश के कारण रुके हुए कामों को अब तेजी से पूरा किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हाईवे पर सर्विस लेन का इस्तेमाल करें और भारी वाहन निर्धारित लेन में ही चलाएं.

फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति पर उन्होंने बताया:

जागुवास में फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है.

शाहपुरा और बहरोड़ में काम तेजी से चल रहा है और करीब 70-75% काम पूरा हो चुका है.

नई तकनीक और ट्रैफिक प्रबंधन

परियोजना निदेशक ने बताया कि NHAI, राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग मिलकर हाईवे पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस सिस्टम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और ट्रैफिक का सही डेटा भी मिल पाएगा.

उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर भी कई मुद्दों पर बात की:

सर्विस रोड की समस्या: उन्होंने जल्द से जल्द सर्विस रोड की मरम्मत करने का आश्वासन दिया.

जलभराव: भविष्य में बारिश के कारण जलभराव न हो, इसके लिए कंक्रीट की सड़क बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.

इस दौरे के दौरान, उन्होंने ठेकेदारों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और उन्हें काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए. यह कदम हाईवे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.



